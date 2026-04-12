Prisión para el joven que fue detenido por matar al niño de 11 años en Villanueva de la Cañada

Una jueza de Móstoles (Madrid) ha decretado prisión preventiva para el joven de 23 años detenido el viernes como presunto autor del apuñalamiento de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, que falleció después a causa de las heridas.

El arrestado ha pasado este domingo a disposición del juzgado de guardia de Móstoles, que ha decretado su ingreso en prisión provisional en la cárcel de Navalcarnero.

El joven no ha querido prestar declaración ante la magistrada

El acusado había permanecido desde la noche del jueves, cuando fue detenido, ingresado en el área de Psiquiatría, donde se le ha realizado una primera evaluación. Existía la posibilidad de que pudiera evitar su ingreso en prisión si la autoridad judicial consideraba que sus capacidades estaban completamente anuladas y que no podía comprender las consecuencias de su agresión mortal contra el menor. Julio presenta, según su madre, un trastorno del espectro autista en grado 3 y un 71% de discapacidad.