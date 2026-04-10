Muere el menor de edad apuñalado en Villanueva de la Cañada (Madrid)

Imagen de archivo de un agente de la Policía Municipal de Madrid

El menor de edad que fue apuñalado este jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada (Madrid), ha fallecido, ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad.

A través de un comunicado, el consistorio ha trasladado su "más profundo pésame a la familia del menor fallecido", así como ha manifestado su "cercanía y compromiso" en estos momentos de "enorme dolor".

Además, el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas de este viernes en la Plaza de España de Villanueva de la Cañada en memoria del menor muerto y ha suspendido los actos programados en la agenda municipal.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19:45 horas de este jueves, momento en el que el 112 de la Comunidad de Madrid recibió el aviso del suceso.

Cuando los equipos del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) llegaron al lugar, el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria por heridas en el tórax, el cuello y la espalda.

Tras ser atendido, los efectivos sanitarios lograron revertir la parada, lo estabilizaron y lo trasladaron con pronóstico crítico en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Agentes de la policía judicial y de seguridad ciudadana de la Guardia Civil trabajan en la investigación, aunque aún no se han producido detenciones, ha informado a EFE la Benemérita.