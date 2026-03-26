"Una pena, el daño que se nos hace es muy grande": el cierre de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada pone en jaque a los negocios de la zona

La estación de esquí del Puerto de Navacerrada podría tener sus días contados. De hecho, este miércoles 25 de marzo ha cerrado temporada, que será la última porque el Tribunal Supremo ha avalado la sentencia que obliga a la Junta de Castilla y León a desmantelar las instalaciones de la vertiente segoviana, donde están los cañones de innivación artificial y las tres pistas más populares y utilizadas, El Telégrafo, El Escaparate y El Bosque.





La considerada como cuna del esquí en España, en la que se forjaron las grandes leyendas de este deporte, los hermanos Paquito y Blanca Fernández Ochoa, pasará a la historia por una decisión que arranca en 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica anunció que no renovaría la concesión en la vertiente segoviana y esa parte del monte, conocida como Pinar de Valsaín, pasaría a dominio público forestal porque el actual escenario de cambio climático hacían inviable la estación.

A raíz de ahí, se inicia un litigio de cinco años durante el cual la estación de esquí ha seguido abriendo temporada tras temporada a la espera de una resolución definitiva, que ahora, con la decisión del Supremo, acaba de caer como un mazazo en el Puerto de Navacerrada. Y es que las tres pistas que obliga a cerrar son las que generan más días de esquí en el Sistema Central, lo que hace inviable la continuidad de la explotación por parte de la concesionaria aunque se mantenga en funcionamiento la parte madrileña de la estación.

El ambiente en la estación era este miércoles, en el último día de la temporada, de profunda tristeza, ya que podría ser el último descenso por estas pistas, un área que ocupa la zona baja, la más accesible y protegida del viento.

Muchos esquiadores y trabajadores sienten nostalgia por el valor histórico de la estación, que se remonta a 1903. Es el caso de José María. "Me parece fatal que se cierre esta estación tan emblemática de toda la vida. Yo aprendí a esquiar aquí, con 10 años, con esquís de madera, mi padre nos subía con mis hermanos y nos cambiábamos los esquís unos con otros porque no había dinero para otra cosa", lamenta.

El cierre también genera una gran incertidumbre económica, ya que unas 60 familias dependen directamente de la actividad de estas pistas. Simo, que regenta un negocio de alquiler de esquís desde hace 20 años, no entiende la decisión: "Es que no tiene sentido. Nos cierran ¿por qué? Hay más de 60 familias viviendo de esto, de la estación, de los bares, de las escuelas, de alquiler, trabajadores. ¿Dónde van a ir? Es una pena", se pregunta.

Y es que lo consideran un auténtico varapalo los negocios del Puerto de Navacerrada, sobre todo los directamente relacionados con la nieve, como escuelas de esquí y tiendas de alquiler de material, abocados a su cierre.

El cierre es un mazazo para el futuro de los negocios que viven del esquí en el Puerto de Navacerrada

Pero, ¿qué hay de los hosteleros? Creen que el daño no se notará de forma inmediata, pero tarde o temprano llegará también a sus establecimientos porque viven no tanto de senderistas o ciclistas, ni siquiera de los esquiadores, sino del turismo de invierno, principalmente.

"Quitarle al Puerto de Navacerrada la estación de esquí es que en cinco o seis años la gente deje de tener el nombre en la cabeza y deje de pensar en nosotros. Entonces, a largo plazo, es un daño muy grande. Va a reducir el público al 50%. Si a mí se me reduce el público al 50% y el verano no me sale rentable, ¿yo para qué quiero estar allí?", explica a COPE de la SIERRA Álvaro Fernández, propietario del restaurante Dos Castillas, un negocio con solera y referente para el Puerto.

¿Reinventarse para adaptarse a los nuevos tiempos qué vendrán? Pues los hosteleros del Puerto no confían en que funcione el plan propuesto por el Ministerio de Transición Ecológica para impulsar la economía local y la oferta del turismo una vez cierre la estación de esquí y se regenere la zona. "Eso probablemente no suceda en una década. Y mientras tanto hay que levantar la persiana. Y nosotros nos ganamos el dinero gracias a que hay nieve, a que esto es una estación de esquí y la gente lo conoce. Todo el mundo en España sabe dónde está el Puerto de Navacerrada porque hay una estación de esquí y porque es una de las más antiguas de España".

"Si piensas que a un particular como nosotros, a un autónomo, le van a salvar los impulsos que haga el Ministerio o las recuperaciones ecológicas que haga el Ministerio, puedes cerrar el negocio hoy y marcharte a casa porque lo que puedes es quedarte esperando y hacerte viejo... ¡pero si no desbrozan ni el monte!", se queja este hostelero.

El desmantelamiento de la estación, además, no sólo afecta al Puerto de Navacerrada, anuncia. También va a repercutir en los municipios del entorno. "No están jodiéndole la existencia a la estación de esquí, no, están estropeando el Puerto de Navacerrada al completo y con ello están dañando el turismo de la Sierra de Guadarrama, porque todos los pueblos que lo rodean, Cercedilla, Navacerrada, Guadarrama, Becerril, cuando el Puerto tiene nieve trabajan más", apunta Fernández.

Por el momento no hay fecha para el inicio del desmantelamiento, cuyo coste se estima en unos dos o tres millones de euros. Esta situación alimenta una leve esperanza entre los afectados, que confían en poder disfrutar de un par de temporadas más antes del cierre definitivo.

la reacción de la comunidad de madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha exigido este miércoles al Gobierno central que deje de "perjudicar" y de "hacer daño" con su petición de cierre de las pistas de esquí del Puerto de Navacerrada.

"Es una situación que ha provocado el Gobierno de Pedro Sánchez contra la Comunidad de Madrid y contra Castilla y León, contra una actividad histórica en una región como la nuestra, que somos cuna del esquí español, de gran impacto económico" , ha señalado Isabel Díaz Ayuso.

Así, ha reivindicado que se trata de una actividad que es "perfectamente compatible" con el Medio Ambiente, algo que "saben perfectamente".

Ha señalado que, por ahora, la continuidad de la parte madrileña de la estación de esquí está "asegurada" aunque esta decisión les "compromete" porque "perjudica la viabilidad de toda la estación".

"Lo que vamos a hacer es seguir trabajando con los municipios, tanto de Madrid como de Castilla y León, en nuestra reivindicación, y pedir sobre todo al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de hacer daño gratuito. Anda que no puede hacer cosas, que siempre elige hacer daño", ha denunciado Díaz Ayuso.

En la Comunidad de Madrid la superficie que ocupa la estación es de 9,2 hectáreas, situadas en el monte Pinar Baldío, propiedad de los ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada.

comunicado de navacerrada

A través de las redes sociales, el Ayuntamiento de Navacerrada se ha pronunciado por boca de su alcalde. Pablo Jorge Herrero ha emitido un comunicado en el que asegura que los municipios afectados seguirán luchando para evitar el desmantelamiento de la estación de esquí. "La sentencia aún tiene recorrido jurídico y administrativo antes de ejecutarse", apunta.

Coincide con la presidenta en que esta decisión "responde a una decisión política del Gobierno de Pedro Sánchez para dañar a la Comunidad de Madrid, sin importarle el impacto económico real sobre los municipios, las empresas y los trabajadores de la zona" y en considerar que "la estación del Puerto de Navacerrada es perfectamente compatible con el deporte y con el respeto al Medio ambiente". De hecho, recuerda que "existen estaciones de esquí dentro de parques nacionales en España y en toda Europa".

"Aunque las instalaciones de la vertiente madrileña no están afectadas, es evidente que desmantelar la vertiente segoviana pondría en serio riesgo la viabilidad del Puerto de Navacerrada como estación de esquí. Hablamos de una estación histórica donde generaciones de madrileños han aprendido a esquiar. No tiene ningún sentido desmantelar sólo una parte de las instalaciones mientras el resto sigue operando bajo una concesión nueva", añade.

PRECEDENTES de cierre

No es la primera vez que se desmantelan unas instalaciones de esquí en la Comunidad de Madrid.

Lo que hoy se conoce como Parque Natural de Peñalara, en el Puerto de Cotos, fue en los años 70, 80 y 90 la estación de Valcotos, inaugurada en 1969.

Se proyectó como una extensión precisamente de la del Puerto de Navacerrada para aliviar el colapso que se producía durante los fines de semana ya por la década de los 60.

En mayo de 1999 el propio Gobierno regional, entonces presidido por Alberto Ruiz Gallardón, llevó a cabo su desmantelamiento y la restauración de la zona.

Si finalmente corre el mismo destino el Puerto de Navacerrada, y el cierre de la vertiente segoviana supone de facto la extinción de la estación al completo, sólo quedará en la Sierra de Guadarrama una estación en funcionamiento, Valdesquí, en el Puerto de Cotos.