Las Jornadas de Montaña de Moralzarzal llegan a su mayoría de edad

Las Jornadas de Montaña de Moralzarzalcumplen 18 años en este 2023. Las primeras se celebraron allá por 2006, con seis ponentes, y tuvieron como broche de oro al propio Carlos Soria, el veterano alpinista y vecino del municipio, organizador del evento junto al Ayuntamiento, quien contó su hazaña al coronar el K2. Ahora será el encargado de abrir la decimoctava edición.

Lo hará con una conferencia titulada “Nunca hay que rendirse”, toda una declaración de intenciones teniendo en cuenta que sigue en activo a sus 84 años. En la charla repasará su biografía, 70 años de alpinismo desde que descubrió la montaña a los 14 años, hasta su última expedición al Dhaulagiri, en la que vivió el grave accidente durante el ascenso del que está recuperándose todavía.

La cita, el viernes 10 de noviembre. "Este año, como siempre, intentamos traer lo mejor, yo me he puesto ahí aunque está todo el mundo harto de oirme, pero siempre tengo alguna cosa que contar y, además, para que cueste menos porque yo nunca cobro. Este año he tenido un terrible e injusto accidente. El Dhaulagiri lo he intentado muchas veces y, parece mentira, pero esta vez, con 84 años y una prótesis en la rodilla, iba como un tiro", contaba en la presentación con su habitual humor Carlos Soria.

"Son 18 años de jornadas y para mí 20 años casi en Moralzarzal, me cambió la vida absolutamente, yo vivía encima de la M-30 y estaba deseando desaparecer de allí, fue un cambio magnífico, venir a Moralzarzal me he rejuvenecido", ha añadido.

Al día siguiente, el sábado 11 de noviembre, los ponentes serán Bartek Ziemski y Oswald Rodrigo Pereira con “Proyecto MAD Ski: Annapurna y Dhaulagiri sobre esquís”.

El viernes 17 de noviembre, estará a Silvia Vidal, quien ya ha pasado por las Jornadas en otras ocasiones. Esta vez lo hará con su ponencia “Sincronía mágica”.

Y el sábado 18 de noviembre se cierran con Marta Jiménez y su ponencia “La guinda del pastel”.

Todas las conferencias serán en el Teatro Municipal a las 19 horas.

"Son ponencias muy interesantes, como los ponentes, que nos ilustrarán con sus viviencias y conocimientos y que esperemos sean del agrado del público", ha apuntado el edil de Deportes, Carlos Hernando, quien ha recordado que las Jornadas se completan con el habitual Concurso de Fotografía de Montaña y la X edición del MoralTrail, una carrera de montaña por los senderos del Cerro del Telégrafo.

Toda la información se puede consultar en jornadasdemontana.moralzarzal.es.