La calle Veracruz, en la zona de El Gasco de Torrelodones, cerrada al tráfico por las obras de mejora de la red de alcantarillado

A los cortes de tráfico que se van a producir por la celebración de las procesiones en los próximos días y al de la calle Jesusa Lara, en la Colonia, para autobuses y vehículos pesados por un socavón, se suma también el cierre de la calle Veracruz, en la zona de El Gasco, donde también se han detectado problemas de seguridad en las obras de mejora de la red de saneamiento.

La movilidad en Torrelodones está trayendo de cabeza a vecinos y conductores en los últimos tiempos... no olvidemos que hasta principios de marzo no se reabrió completamente al tráfico el Puente de Outarelo tras los trabajos de refuerzo ejecutados por el Ministerio de Transportes. Toca armarse de paciencia.

En lo que se refiere a la calle Veracruz, el Ayuntamiento la corta del tráfico para garantizar la seguridad. Y es que durante el transcurso de los trabajos que acomete el Canal de Isabel II, dentro del Plan Sanea para mejorar la red de alcantarillado, se ha encontrado roca que está entorpeciendo abrir zanjas en el subsuelo, por lo que ha tenido que recurrir a la utilización de morteros expansivos para facilitar la extracción de los bolos de granito.

Este método, aunque controlado, genera tensiones internas en el terreno y han aparecido fisuras y grietas en el firme de la calzada, que podrían ser indicios de inestabilidad o desprendimientos internos.

Ante el riesgo de colapso bajo el peso de tráfico continuo, la dirección de obra ha recomendado cortar la circulación, incluso los fines de semana. Está previsto que se extienda hasta el 22 de mayo.

El Ayuntamiento y el Canal de Isabel II, que hablan de dificultades técnicas sobrevenidas, piden comprensión a los vecinos y se comprometen a agilizar los trabajos.

críticas del psoe

Desde la oposición, el PSOE denuncia que la sustitución del alcantarillado de la calle Veracruz ha estado parada durante un mes sin que ni el Canal ni el Ayuntamiento hayan ofrecido una respuesta a los vecinos y ahora que se ha sabido que los problemas se van a prolongar hasta el mes de mayo, no han querido pasar por alto la gestión llevada a cabo.

Los trabajos que ejecuta el Canal de Isabel II suponen el cambio del colector existente. En concreto, se van a renovar 362 metros de tuberías que ahora discurren por la zona terriza por una nueva traza por el centro de la calzada y al que se conectarán los pozos existentes. Sin embargo, denuncian los socialistas, "los vecinos de El Gasco han visto como la empresa contratada por el Canal de Isabel II ha estado desaparecida durante un mes y tiene patas arriba la calle Veracruz desde hace semanas". "No podemos dejar de lado que esta vía es el acceso principal desde la Colonia al Gasco, con el consiguiente reguero de problemas para la movilidad de los vecinos que viven allí", se queja el portavoz municipal del PSOE, Víctor Ibáñez.

"El concejal de Urbanismo ha reconocido que la obra ha estado parada durante cuatro semanas y que el Canal de Isabel II ha indicado que por lo menos hasta el mes de mayo no van a concluir la renovación del saneamiento. Es decir, que los vecinos de El Gasco van a estar prácticamente seis meses con el principal acceso desde la Colonia cortado, a lo que hay que sumar que para entrar a sus casas desde Las Marias tienen que atravesar las obras que se están desarrollando allí", lamenta.

"Son unas obras muy necesarias en una red de aguas residuales que se dimensionó para un municipio con una población cuatro o cinco veces menor a la actual, pero no podemos pasar por alto que el Ayuntamiento tiene que estar vigilante y reclamar al Canal que sea diligente en la ejecución de los trabajos programados. El Consistorio no puede limitarse a ser un mero espectador. Tiene que exigir al Canal de Isabel II que cumpla con los plazos y finalice las obras en condiciones", añade el portavoz socialista.

Además, señala que, como efecto colateral, "no se ha abordado el asfaltado del Paseo Andrés Vergara, en el que el Canal también ha renovado el alcantarillado pero donde se ha dejado la calle sin rematar, con una serie de parches de hormigón que representan un problema para la seguridad de los vehículos que transitan por esta vía".

Paseo de Andrés Vergara



Ante esta situación, desde el PSOE exigen al Canal de Isabel II que “acelere las obras de la calle Veracruz por la que, ahora mismo, el tránsito es muy complicado y que, además, asfalte cuanto antes el Paseo Andrés Vergara que presenta un estado muy deficiente tras renovar el alcantarillado", señala Ibáñez.

Hay que recordar que el Plan Sanea se aplica en Torrelodones en virtud de un convenio entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II que entró en vigor en 2020, un acuerdo-marco que deriva de un convenio anterior establecido en 2012 para la prestación del servicio de alcantarillado en el municipio. En el acuerdo se estableció que las obras previstas en el plan se financian con cargo a una cuota suplementaria, que pagan los vecinos, a aplicar junto con la tarifa de alcantarillado y que supone un sobrecoste de 0,12 euros por metro cúbico de agua.