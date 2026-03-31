Olasagasti: "El último mes ha sido muy bueno y el equipo cree"

Jon Ander Olasagasti se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema del Levante UD de Luis Castro. Tras un inicio de temporada complicado, el centrocampista afronta una semana especial con su regreso este sábado a Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad, el equipo en el que se formó y del que salió el pasado verano.

La salida de la Real

Formado en Zubieta desde cadete, Olasagasti tuvo que tomar el pasado verano la difícil decisión de abandonar el club de su tierra. "He estado toda la vida allí, desde bien pequeño, y al final es el equipo de tu ciudad, le tienes mucho aprecio, pero también tienes que mirar por ti", ha explicado el jugador. Su objetivo era claro: buscar un mayor protagonismo, algo que encontró en la propuesta del Levante UD.

Un inicio complicado

Su adaptación al club valenciano no fue sencilla. Con el anterior técnico, Julián Calero, participaba fuera de su posición habitual, lo que dificultó su rendimiento. "Vine aquí, a jugar también a banda izquierda, que no había jugado mucho ahí, y me costó un poco adaptarme", ha reconocido. El sistema de juego era otra barrera, ya que venía de una formación 4-3-3 muy trabajada en la Real Sociedad.

A las dificultades tácticas se sumó el cambio personal. Era la primera vez que salía de casa y tuvo que acostumbrarse a una nueva ciudad y a rutinas diferentes, como comer en un hotel sin seguir su dieta habitual. "Es una parte que no se ve del fútbol, pero es así", ha confesado sobre esas primeras semanas en Valencia.

La confianza de Luis Castro

La llegada del nuevo entrenador, Luís Castro, ha supuesto un punto de inflexión. El técnico luso ha apostado por un sistema que Olasagasti conoce bien, lo que le ha devuelto la seguridad en el campo. "Estamos trabajando cosas que yo ya conozco de antes, entonces, yo creo que eso también me ha dado esa confianza que antes igual no tenía", ha afirmado.

El respaldo del entrenador portugués ha sido también anímico. Olasagasti ha desvelado una conversación clave con él: "Me dijo que si seguía jugando como entrenaba, pues que podía llegar el fruto". Una confianza que se ha traducido en cinco titularidades consecutivas y un rol protagonista en el centro del campo.

El entrenador me dijo que si seguía jugando como entrenaba, podía llegar el fruto" Jon Ander Olasagasti Jugador del Levante UD

Ahora, el equipo cree firmemente en la permanencia. A pesar de los contratiempos, la plantilla se mantiene unida y con la moral alta, afrontando cada encuentro como una oportunidad decisiva para lograr el objetivo.

Cada partido es una final para nosotros" Jon Ander Olasagasti Jugador del Levante UD

"El equipo cree, todos estamos muy metidos y muy concentrados en lo que tenemos que hacer, y cada partido es una final para nosotros", ha sentenciado el jugador sobre el estado anímico del vestuario. Olasagasti, ya plenamente adaptado a Valencia, espera poder ayudar al equipo con más goles y asistencias en la recta final para certificar la salvación.