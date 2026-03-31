La Guardia Civil intensifica la vigilancia en Mayorga (Valladolid) para frenar la oleada de robos

Jacinto Canales, subdelegado del gobierno en Valladolid sobre la seguridad de en la localidad de Mayorga (Valladolid) tras la oleada de robos en domicilios

Los vecinos de Mayorga (Valladolid) han convocado una concentración este miércoles 1 de abril a las 12:00 horas para reclamar más efectivos policiales ante la inseguridad generada por los reiterados robos en viviendas. Desde el pasado mes de noviembre se han registrado ocho asaltos en domicilios, lo que ha provocado el miedo en la localidad y la petición de mantener abierto el cuartel de la Guardia Civil.

Mensaje de tranquilidad institucional

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha calificado, en declaraciones a Mediodía COPE Valladolid, la situación de “puntual” y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza. Canales ha destacado que la provincia de Valladolid mantiene niveles de criminalidad nueve puntos por debajo de la media nacional y que la comarca de Tierra de Campos presenta un número de incidentes “muy por debajo” de la media provincial.

Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad y confianza a los vecinos de Mayorga" Jacinto Canales Subdelegado del gobierno en Valladolid

Investigación y colaboración ciudadana

Canales ha asegurado que la Guardia Civil ya ha intensificado la vigilancia en la zona y mantiene abiertas varias líneas de investigación para detener a los culpables. Según ha explicado, el modus operandi apunta a que los delincuentes controlan la ausencia de los vecinos para entrar en casas donde intuyen que puede haber dinero o joyas.

En este sentido, el subdelegado ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, que considera “fundamental”. "La Guardia Civil no puede vigilar cada casa, por mucho que aumentemos la presencia de guardias civiles", ha señalado, pidiendo a los vecinos que contacten de inmediato con el Instituto Armado ante cualquier sospecha.

La Guardia Civil no puede vigilar cada casa" Jacinto Canales Subdelegado del gobierno en Valladolid

Más patrullas y menos cuarteles

Respecto a la petición de reabrir el cuartel, Canales ha explicado que la dirección de la Guardia Civil prefiere tener a los agentes patrullando en labores de prevención en lugar de en dependencias administrativas. Ha calificado como un “desperdicio” mantener un cuartel abierto 24 horas para recibir, de media, una denuncia cada dos semanas.

Finalmente, ha recordado que los vecinos pueden presentar denuncias a través de la web de la Guardia Civil, llamar al 062 para que una patrulla se desplace a su domicilio, o acudir al puesto de Medina de Rioseco, que da servicio a toda la zona durante las 24 horas del día.