Se abre la calle sur de la Plaza de Los Belgas

Este viernes ha quedado todo listo para la apertura al público de la prolongación de la calle Alejandro Alonso Pena, una de las que rodea la Plaza de Los Belgas de Collado Villalba (conocida como calle sur).

Con esta actuación, según el Ayuntamiento, "se adelanta en mes y medio las previsiones del Plan de Obra, que contemplaba la apertura para el 30 de marzo". "Se ha optado por esta medida para minimizar cuanto antes las molestias ocasionadas por las obras en la Plaza, para facilitar el tráfico rodado y el acceso de vecinos y visitantes", asegura el concejal de Urbanismo, Iván Pizarro.

Y es que precisamente los plazos están en el punto de mira de los comerciantes de la zona, que esta semana han colgado en sus escaparates lazos para recordarle al equipo de Gobierno que las promesas deben cumplirse: que las obras terminen a tiempo y que vuelva el mercadillo.

Y no han sido los únicos. Desde la oposición el PSOE se ha sumado al mensaje. "Antes del comienzo de las obras la alcaldesa prometió por activa y por pasiva que el mercadillo volvería a su lugar original, pero en sus últimas declaraciones ya habla de un 'Plan B' para Los Belgas en caso de que no regrese el mercadillo, faltando a su propia palabra", asegura su portavoz, Vituco Alcolea, quien añade que "la alcaldesa se ha empecinado en reformar una zona que probablemente no fuera la más prioritaria en el municipio. Con un pequeño lavado de cara que durase dos o tres meses no se habría creado un problema donde no lo había".

Una idea, la de que la remodelación de la Plaza no era necesaria, que no comparte en absoluto la alcaldesa. Mariola Vargas se reunía a principios de semana con los presidentes de las comunidades de propietarios de Los Belgas, vecinos más preocupados por la marcha de las obras y el resultado final que por la vuelta o no del mercadillo.

"El mercadillo, que vuelva o no vuelva, se tocó muy de pasada. A los vecinos lo que les interesa realmente es cómo va a quedar la obra, cuándo van a tener todas las comodidades a su alcance. Coinciden en que la obra les parece necesaria y oportuna porque la Plaza estaba muy deteriorada. La imagen de ahora es infinitamente diferente. Están contentos con la nueva iluminación, es fantástica, da sensación de seguridad porque hay más luz", ha contado a COPE de la SIERRA la regidora.

No fue, por tanto, el regreso del mercadillo a Los Belgas la cuestión mollar de esa reunión, aunque es el aspecto más candente tras las comentadas reivindicaciones de los comerciantes. Vargas ha reiterado que la decisión se tomará conforme a lo que quiera la mayoría. "Es verdad que mi compromiso personal era que volviera, jamás pensé que nos íbamos a encontrar en esta situación, que numerosos vecinos quieran que la ubicación sea otra. Los de El Gorronal quieren que se quede en el P-29 y los de Los Belgas no quieren tanto que vuelva. Si es así, ya adelanto que vale más la palabra de los vecinos que la mía, porque yo me debo a ellos, pero la decisión aún no está tomada".

Vargas reconoce que se debe a los vecinos, pero los comerciantes de Los Belgas también lo son y, por ello, de quedarse finalmente el mercadillo en el P-29, se buscarán alternativas para que sus negocios no salgan tan perjudicados, como ya anunció, un Plan B para dinamizar la zona.

Calle Sur de Los Belgas

Respecto a su promesa de acabar las obras en plazo, insiste en que, salvo imprevistos meteorológicos, estarán en fecha.

"Yo me comprometí a que la calle sur se abriría a mediados de febrero y la calle queda este viernes abierta, con su arbolado y todo completo. En cuanto al resto, hasta ahora en las reuniones con la empresa nos hablan de un pequeño retraso por las inclemencias invernales. No sabemos qué tiempo hará de aquí al día que tengan que entregar la obra, el 1 de abril, pero entra dentro de lo previsto", concluye Vargas.