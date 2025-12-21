Sydney, cantante de verbena: "Acabo a las cuatro de la madrugada y cobro entre 150 y 200 euros en función del sitio y día"

Sydney, una joven cantante de verbena, ha desvelado en su cuenta de TikTok los detalles de su jornada laboral y el sueldo que percibe por cada actuación. En un vídeo que se ha popularizado en la plataforma, la artista explica cómo es un día de trabajo, desde que sale de casa hasta que regresa de madrugada, y la compensación económica que recibe por ello.

Una jornada maratoniana

Mi jornada empieza más o menos sobre las 6 de la tarde" Sydney Cantante de verbena

La rutina de Sydney arranca a media tarde. "Mi jornada empieza más o menos sobre las 6 de la tarde", explica, momento en el que se maquilla, prepara la maleta y pone rumbo al lugar de la actuación. Suelen ser pueblos de Euskadi, Cantabria o Castilla y León, lo que implica trayectos en coche que no suelen superar las dos horas.

Horas antes del comienzo, el equipo realiza la prueba de sonido. El espectáculo da comienzo a las diez de la noche con un primer pase de dos horas. Tras este, disponen de "un descansito de una hora para cenar", cuenta la cantante, quien añade: "Siempre llevo comida por si acaso, pero a veces nos dan algo por el pueblo". A continuación, afrontan un segundo pase de una hora y media que finaliza sobre las tres de la madrugada.

TikTok: @sydentrecanciones Sydney, cantante de verbena, en el vídeo

El sueldo: entre 150 y 200 euros por noche

Los horarios y las condiciones cambian mucho según el sitio o el día" Sydney Cantante de verbena

Una vez recogida y finalizada la jornada, sobre las cuatro, emprenden el camino de vuelta a casa. Por este trabajo, Sydney afirma que cobra "entre 150 y 200 euros". La cifra no es fija, ya que, como ella misma matiza, "los horarios y las condiciones cambian mucho según el sitio o el día, por eso el precio también varía".

TikTok: @sydentrecanciones Sydney, cantante de verbena, en el vídeo

El salario de la cantante abre un debate sobre la remuneración en trabajos con horarios exigentes. La gestión del sueldo es una cuestión que preocupa a muchos trabajadores, como el joven que explicó en COPE su método para prorratearse las pagas extras para tener más liquidez. En otros sectores con alta demanda, como el del transporte, los ingresos pueden ser notablemente superiores, como el caso de un camionero cuya nómina puede superar los 2.000 euros.

Al final de su vídeo, la artista interpela directamente a sus seguidores para conocer su opinión sobre si la cifra que gana le parece "mucho, poco o no tenías ni idea". Con un "te leo", Sydney cierra su pieza, abriendo la conversación en la red social.