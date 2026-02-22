El nuevo FC Cartagena ya convence: "La idea la han cogido"

El nuevo entrenador del FC Cartagena ha debutado en el banquillo con una victoria de prestigio en el derbi frente al Real Murcia (1-2). El técnico se ha mostrado muy satisfecho con el equipo, del que ha destacado su rápida adaptación al nuevo modelo. 'La idea la han cogido, aparte han hecho un gran partido', ha afirmado, aunque ha añadido que el mérito no es suyo, sino de una plantilla que ha encontrado una estructura con la que sentirse 'cómodos, con y sin balón'.

Una remontada de carácter

El partido no ha podido empezar de peor manera para los intereses albinegros, con un gol del Real Murcia en el minuto 3. 'Ha sido un palo duro', ha reconocido el técnico, quien ya había advertido de los peligros del rival. A pesar del golpe inicial, ha destacado la reacción de sus futbolistas: 'A partir de ahí el equipo ha empezado a hacer el partido que queríamos hacer'.

Empezar en el minuto 3 con un gol ha sido un palo duro" Iñigo Vélez Entrenador del FC Cartagena

Para el entrenador, la clave ha estado en la madurez de su plantilla para sobreponerse a un marcador adverso en un escenario complejo. 'Habla mucho de los jugadores que en un derbi, con el ambiente que hay, empezar 1-0 en el minuto 3 y tener esa calma para empezar a jugar como habíamos pensado', ha señalado. En su opinión, el equipo ha cuajado una 'primera parte muy buena' y ha merecido el premio del gol.

Un mensaje para la afición

Preguntado por la ausencia de aficionados visitantes como medida de protesta, el preparador, que ha asegurado no haberse 'enterado', ha enviado un mensaje de unidad y celebración. 'Que lo disfrute, que lo disfrute, que creo que lo mejor del fútbol son los derbis'. Ha calificado el encuentro como 'espectacular' por la movilización que genera en toda la región.

Lo mejor del fútbol son los derbis" Iñigo Vélez Entrenador del FC Cartagena

El técnico ha insistido en que, tras un periodo de 'sufrimiento' para la masa social cartagenera, una victoria como esta, 'más en el derbi, más fuera de casa', es un motivo para que 'por lo menos, hoy van a estar contentos y orgullosos'. Ha concluido su mensaje a la afición reiterando que 'el fútbol es disfrutarlo, y más en este caso'.

Nil, la sorpresa en el once

Una de las novedades en la alineación ha sido la inclusión de Nil Jiménez en el lateral izquierdo. El entrenador ha explicado su decisión aludiendo a que lo conocía de su etapa en la Ponferradina y a su filosofía de juego. 'Voy a que mi equipo sea protagonista, no voy a cambiar mi forma de jugar porque el equipo rival juegue de una manera', ha defendido.

Finalmente, ha elogiado la competencia sana en la plantilla, citando la calidad tanto de Nil como de Nacho Martínez. 'Lo bueno que tiene esta plantilla es que está equilibrada', ha comentado. Su petición para el futuro es clara: que los jugadores se lo pongan difícil y que tenga 'dudas para decidir' en cada partido.