Colunga asume toda la responsabilidad tras la derrota del Murcia en el derbi y deja su futuro en el aire

El entrenador del Real Murcia, Adrián Colunga, ha comparecido en rueda de prensa tras la dura derrota en el derbi frente al FC Cartagena. El técnico se ha declarado el “máximo responsable” de la situación del equipo, que ya encadena seis partidos sin conocer la victoria, aunque ha defendido el trabajo de la plantilla y asegura sentirse con fuerzas para continuar.

Análisis de una derrota dolorosa

Colunga ha analizado el desarrollo del partido, explicando que el equipo empezó bien, “con la presión alta”, pero que todo cambió tras el gol. “Me da la sensación que después del gol, pues nos echamos un poco atrás”, ha admitido. Según el técnico, no supieron “ajustar la presión” y el equipo “se hundió mucho”, lo que les impidió reaccionar.

El preparador asturiano ha sido contundente al asumir su papel en la mala racha. “Soy el máximo responsable, los jugadores dan el máximo, son muy buenos jugadores, pero aquí el responsable soy yo”, ha declarado, exculpando a la plantilla. Ha insistido en que la “predisposición” de los futbolistas “es máxima” y que lo están “dándolo todo”.

“Máximo responsable” y con el futuro incierto

A pesar de los malos resultados, Colunga ha afirmado sentirse preparado para cambiar el rumbo. “Claro que estoy capacitado”, ha respondido sobre su continuidad. Sin embargo, es consciente de la fragilidad de su puesto: “Llevo bastantes años en el fútbol, sé que cuando los resultados no son buenos (...) se pone en alambre el entrenador”.

Sobre el valor anímico de perder contra el rival histórico, Colunga ha reconocido que “perder en un derbi, pues, a nivel, sobre todo, social, se nota”, pero ha querido rebajar la tensión. “Al final son 3 puntos, y el domingo otra vez hay que entrenar”, ha sentenciado, fiel a su discurso de que el único camino es “seguir, seguir, seguir”.

Finalmente, ha tenido palabras de elogio para Antonio David, de quien ha dicho que “ha hecho un partidazo”. Ha destacado que, a pesar de su juventud y de venir de “prácticamente un mes sin jugar”, dio “mucho sentido al juego” y cometió “muy pocos errores tácticos”, lamentando que la derrota enturbie las actuaciones individuales.