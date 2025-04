Una madrileña hace la Declaración de la Renta y descubre que le suplantan la identidad: "Me salía a pagar"

La Declaración de la Renta es un trámite que muchos ciudadanos afrontan cada año con cierta incertidumbre. Para la gran mayoría, se trata de una simple revisión de ingresos y gastos, pero en algunos casos puede revelar situaciones alarmantes. Esto fue lo que le ocurrió a Bianca, una madrileña que, al revisar su borrador antes del inicio de la campaña de 2024, descubrió que alguien había utilizado su identidad para abrir una cuenta en una plataforma de apuestas online.

Su sorpresa fue mayúscula cuando encontró ingresos que nunca había percibido. "Gracias al borrador de la declaración de la renta, he descubierto que el año pasado me suplantaron la identidad", explica en un vídeo de TikTok que ha alcanzado gran difusión. Su testimonio ha servido como advertencia para miles de personas que podrían encontrarse en una situación similar sin siquiera sospecharlo. La facilidad con la que se pueden realizar estos fraudes deja en evidencia la vulnerabilidad de los datos personales en el entorno digital.

Apuestas online a su nombre

La anomalía en su declaración de la renta se debía a la creación de una cuenta en una plataforma de apuestas sin su consentimiento. "Ingresaron dinero, luego tuvieron ganancias, las sacaron y esa diferencia, esas ganancias, me han aparecido en mi declaración de la renta como ganancias no patrimoniales", relata Bianca.

Europa Press Una persona hace la declaración de la renta en un ordenador

En un primer momento, confió en la información que proporcionaba la Agencia Tributaria. "Pensé: 'Si Hacienda lo dice, será cierto'. No me imaginaba que fuese por algo así", confiesa. Sin embargo, su intuición le hizo dudar. "Yo el año pasado no gané ningún premio. A mí nadie me regaló mil y pico euros", explica. Tras varios días dándole vueltas, decidió investigar y confirmó que había sido víctima de un fraude.

Pensé: 'Si Hacienda lo dice, será cierto'. No me imaginaba que fuese por algo así" Bianca Sobre la estafa que descubrió en la Declaración de la Renta

A partir de ese momento, inició una serie de gestiones para esclarecer la situación. "He podido descargar certificados, informes, presentar la denuncia y seguir todo el proceso necesario", asegura. La suplantación de identidad no solo implica un problema fiscal, sino también un posible delito penal que puede derivar en problemas legales para la víctima si no se toman medidas a tiempo.

Cargando…

El caso de Bianca pone de manifiesto la importancia de revisar con detenimiento el borrador de la Declaración de la Renta y de tomar precauciones adicionales en el uso de datos personales en Internet. "Si ves algún concepto que no te cuadra, dale una vuelta, investiga. No demos las cosas por hechas simplemente porque aparecen en el borrador", advierte.

Advertencia para todos los contribuyentes

Este tipo de fraude no es un caso aislado. Las suplantaciones de identidad y los fraudes fiscales son cada vez más frecuentes, especialmente en sectores como el del juego online. La Agencia Tributaria recomienda revisar minuciosamente cada apartado del borrador, especialmente si aparecen ingresos desconocidos o movimientos financieros que no coincidan con los propios.

Europa Press Vista de la declaración de la renta en una tablet

Según datos de la Guardia Civil, los delitos relacionados con el uso fraudulento de datos personales han aumentado en los últimos años. Las plataformas de apuestas online y las criptomonedas se han convertido en un canal ideal para los estafadores, ya que permiten mover dinero rápidamente sin dejar rastro fácilmente identificable.

Si te encuentras en una situación similar, es fundamental actuar rápidamente: presentar una denuncia ante la Policía o la Guardia Civil, contactar con la Agencia Tributaria para corregir la información antes de presentar la declaración y tomar medidas para proteger tus datos. Puedes consultar los procedimientos oficiales en la página web de la Agencia Tributaria o en organismos especializados en la defensa del consumidor y la protección contra fraudes financieros. También es recomendable activar alertas de seguridad en entidades bancarias y plataformas de pago online para detectar movimientos sospechosos con antelación.

El caso de Bianca es una advertencia clara: incluso las cantidades pequeñas pueden ser señales de un fraude mayor. "Si no se me hubiese quedado el 'runrún' en la cabeza, habría dado por bueno el borrador", admite. Su mensaje final es claro: "Antes de presentar la declaración, revísalo todo muy, muy bien". Una simple revisión puede marcar la diferencia entre detectar un fraude a tiempo o verse envuelto en un problema mucho mayor.