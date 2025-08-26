COPE
Bordalás, en El Partidazo de COPE: "Esto es un ejercicio de supervivencia"

Entrevistamos en El Partidazo de COPE al entrenador del Getafe tras la victoria lograda por su equipo en el Sánchez Pizjuán. 

El Getafe logró este lunes su segunda victoria en Liga, después de derrotar 1-2 al Sevilla con dos goles de Adrián Liso. En El Partidazo de COPE hablamos con el entrenador azulón, José Bordalás, que se quejó de la venta que van a tener que hacer de Uche para poder inscribir a los futbolistas que de momento no han podido estrenarse en Liga: "Esto es un ejercicio de supervivencia, es una inquietud cada año porque es empezar de cero cada temporada; no sabes con qué jugadores vas a poder contar. Adaptas a un jugador y ahora se vende; es muy difícil porque son muchas horas de trabajo. Imaginaos que no viene una oferta por Uche, ¿qué hacemos?, ¿no se inscribe a los jugadores?. Felicitar a los chicos porque no se les puede pedir mayor compromiso".

Bordalás no confirmó si le ha pedido a su presidente refuerzos de cara a la semana que queda de mercado: "Estoy en contra de que el mercado esté abierto al principio del campeonato porque se está adulterando la competición y siempre salimos perdiendo los más débiles. Esperemos que el equipo siga trabajando de esta manera y lleguen jugadores que puedan ayudar. Seguimos con la máxima humildad trabajando".

