Bordalás, en El Partidazo de COPE: "Esto es un ejercicio de supervivencia"

El Getafe logró este lunes su segunda victoria en Liga, después de derrotar 1-2 al Sevilla con dos goles de Adrián Liso. En El Partidazo de COPE hablamos con el entrenador azulón, José Bordalás, que se quejó de la venta que van a tener que hacer de Uche para poder inscribir a los futbolistas que de momento no han podido estrenarse en Liga: "Esto es un ejercicio de supervivencia, es una inquietud cada año porque es empezar de cero cada temporada; no sabes con qué jugadores vas a poder contar. Adaptas a un jugador y ahora se vende; es muy difícil porque son muchas horas de trabajo. Imaginaos que no viene una oferta por Uche, ¿qué hacemos?, ¿no se inscribe a los jugadores?. Felicitar a los chicos porque no se les puede pedir mayor compromiso".

Bordalás no confirmó si le ha pedido a su presidente refuerzos de cara a la semana que queda de mercado: "Estoy en contra de que el mercado esté abierto al principio del campeonato porque se está adulterando la competición y siempre salimos perdiendo los más débiles. Esperemos que el equipo siga trabajando de esta manera y lleguen jugadores que puedan ayudar. Seguimos con la máxima humildad trabajando".