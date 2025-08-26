Carlos Alcaraz sorprende con su nuevo corte de pelo para el US Open: "El marine"

Carlos Alcaraz no solo llama la atención dentro de la pista. A pocas horas de su debut en el US Open 2025, el murciano ha dado que hablar en El Partidazo de COPE con un cambio de imagen radical que pilló por sorpresa a todos.

El bicampeón de Roland Garros llegó al entrenamiento con el pelo completamente rapado, un look que recuerda a los primeros 2000 y que inevitablemente hizo pensar en el estilo que popularizó David Beckham. Tal y como recogieron en el programa de COPE, “se ha ido un poco la mano y directamente se ha rapado el pelo”.

El nuevo mote

La reacción en la tertulia fue inmediata. Joseba Larrañaga no daba crédito: “Como que al cero, al cero”, mientras que el periodista Jaime Ugarte fue más allá y bautizó el look de Alcaraz con un apodo que promete dar mucho juego: “Es El Marine”.

Según Ángel García, el número uno español suele cortarse el pelo antes de cada torneo, pero esta vez fue más allá: “Yo creo que es al uno o al dos… no creo que haya llegado nada más”. La broma entre los contertulios se convirtió en uno de los momentos más comentados de la previa del debut del murciano en Nueva York.

Opelka, primer rival del murciano

El estreno de Carlos Alcaraz en el US Open no será un trámite sencillo. Su rival es Reilly Opelka, uno de los sacadores más potentes del circuito, capaz de alcanzar los 229 km/h. Como recordó Ángel García en COPE, “ha hecho casi 4000 aces en su carrera y mide 2,11; parece un jugador de baloncesto en pretemporada”.

Alamy Stock Photo Reilly Opelka sacando contra Francisco Comesana en el Masters 1000 de Cincinnati

El periodista lo comparó incluso con otro gigante del tenis, Ivo Karlovic, aunque con matices: “No saca tan bien como aquel, pero tiene una movilidad considerable para alguien de su altura”. Opelka, que llegó a ser número 17 del mundo, regresa tras superar problemas físicos importantes, incluido un tumor benigno en la cadera.

Noche de españoles en Nueva York

La jornada en Nueva York se vivió con optimismo. En El Partidazo de COPE se celebraron los triunfos de varios jugadores españoles:

Alejandro Davidovich y Pablo Carreño, que arrancaron con victorias.

Cristina Bucsa, que superó a la estadounidense Liu.

Jaume Munar, que rompió una sequía de siete años sin ganar en el US Open, imponiéndose al portugués Faria.

EFE Alejandro Davidovich Fokina de España en acción contra Alexander Shevchenko de Kazajstán durante la primera ronda del US Open

“Muy, muy bien Jaume, muy muy bien Cristina y esperemos que muy muy bien, Carlitos”, resumió Ángel García en antena, poniendo el broche a una noche de ilusión para el tenis español.

El otro Alcaraz fuera de la pista

No es la primera vez que el murciano da titulares por un cambio de look. Hace unos meses, en Roland-Garros, ya sorprendió con un corte improvisado en París. Ahora, con el apodo de “El Marine”, vuelve a demostrar que incluso los detalles fuera de la pista generan expectación.

Mientras tanto, en lo deportivo, el camino de Alcaraz no será sencillo. Tal y como se analizó en El Partidazo de COPE, jugadores estadounidenses como Fritz o Shelton amenazan con complicar el cuadro del murciano desde las primeras rondas.

Pero si algo ha demostrado Alcaraz es que no se amilana ante los retos. Su cambio de imagen, más que un gesto estético, parece un símbolo de su carácter combativo: empezar de cero, raparse por completo y salir a por todas. En definitiva, un corte que no deja indiferente, como también ocurrió cuando un fan pagó una cifra surrealista por una carta firmada suya.