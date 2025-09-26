Jorge Vilaplana, estudiante: "Las novatadas no son una tradición, crea traumas e inseguridades y si quieres ser partícipe, cae sobre tu conciencia"

El debate sobre las novatadas universitarias vuelve a la primera línea mediática gracias a la viralidad de un vídeo en TikTok. Jorge Vilaplana, quien se identifica como "veterano de un colegio mayor", ha publicado un contundente alegato en el que desmonta la supuesta tradición de estas prácticas. Su mensaje es claro: "Las novatadas no son una tradición, son una p*** gilipollez".

¿Tradición o humillación?

Cada inicio de curso, la polémica sobre las novatadas resurge en el entorno universitario español. Presentadas por algunos como un rito de iniciación para forjar lazos, estas prácticas a menudo derivan en actos vejatorios que atentan contra la dignidad de los nuevos estudiantes.

Vilaplana cuestiona directamente el propósito de estas actividades: "¿Tú te crees que es divertido humillar a un compañero, hacerle beber hasta reventar o incluso acabar con su integridad física?". Su testimonio pone sobre la mesa las graves repercusiones de las novatadas, que van mucho más allá de una simple broma entre compañeros.

Alamy Stock Photo Un estudiante de medicina es visto sonriendo después de ser pintado por sus compañeros durante las novatadas.

El impacto psicológico

Esto no crea familias, crea traumas e inseguridades" Jorge Vilaplana Estudiante

El joven estudiante subraya una de las consecuencias más peligrosas de las novatadas: el impacto en la salud mental. "Esto no crea familias, crea traumas e inseguridades", afirma en su vídeo. Unas palabras que reflejan el "cóctel desastroso" de trastornos físicos y psicológicos que pueden sufrir las víctimas.

Historias como la de Rebeca, que sufrió graves secuelas, demuestran que los efectos de estas prácticas pueden ser duraderos y devastadores. El objetivo de crear "familia" se pervierte cuando se basa en el miedo y la humillación, dejando una huella imborrable en los jóvenes.

Alamy Stock Photo Lucas vestido como personaje de Juego de Tronos visto a su llegada a la plaza universitaria durante las novatadas

Consecuencias académicas y legales

Vilaplana también advierte sobre las consecuencias legales y académicas para los perpetradores. Recuerda que "todos los años hay casos de estudiantes expulsados del Colegio Mayor, expulsados hasta 3 años de la universidad y con una mancha en el expediente". En los casos más graves, las novatadas han terminado "en el hospital, en la prensa, incluso en denuncias", lo que evidencia que no tiene ningún sentido y puede constituir un delito.

Si tú quieres ser partícipe de estas tonterías, caerá sobre tu conciencia" Jorge Vilaplana Estudiante

Finalmente, el estudiante hace un llamamiento a la responsabilidad individual. Su reflexión, "si tú quieres ser partícipe de estas tonterías, caerá sobre tu conciencia", interpela directamente a quienes organizan y ejecutan las novatadas, recordándoles el peso moral de sus actos.