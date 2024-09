Alberto Herrera, en 'El Foco', tajante con respecto a las novatadas: "No tiene sentido"

En septiembre, muchos estudiantes comienzan su etapa universitaria y abandonan sus lugares de origen para ir a vivir a una nueva ciudad. Los jóvenes se encuentran solos en un lugar desconocido y se les plantea un dilema: o se someten a los castigos de las novatadas o se quedan solos.

Más de la mitad de los universitarios, en torno a un 55% de ellos, reconocen haber sufrido novatadas, pero parece que la situación está cambiando y se está dejando atrás esta mala costumbre. Aunque todavía no ha desaparecido en absoluto.

"Estuve A punto de renunciar"

Hoy en 'El Foco de Alberto Herrera' hemos profundizado en las novatadas y en la situación actual del panorama. Para ello, hemos conocido el testimonio de una estudiante, Rebeca.

"Lo denuncié públicamente y eso, se supo que había sido yo. Mi grupo de amigos, que tampoco estaban a favor de las novatadas, se estaban yendo a sus ciudades otra vez y estaban dejando el colegio mayor. Vamos, yo estuve a punto de renunciar a la carrera, porque eso te deja fatal", comentaba la estudiante.

Como recuerda Alberto Herrera, los castigos a los que se someten a los nuevos van desde beber agua del váter a beber alcohol hasta que te desmayes. Incluso, hay a los que han obligado a hacer de ceniceros humanos.

La experiencia de Alberto Herrera

El comunicador de COPE comenta lo siguiente: "Ni fui objeto ni impulsé ninguna. Porque yo vivía con mi madre y, en esos tiempos, las novatadas se desarrollaban fundamentalmente en colegios mayores".

Aun así, comenta que sí que recuerda "cómo los veteranos, sobre todo los de último curso, podían escoger a un novato y tenerle durante un mes de esclavo: cogiendo apuntes, limpiando su cuarto, haciendo la compra... Todo tipo de recados y pasando por situaciones que te puedes imaginar que como mínimo son incómodas".

La justificación siempre ha sido la misma: "se hacía sin pensar, como dando por hecho, que era un paso que tenías que dar obligatoriamente para tener amigos, bajo la excusa de que todos han pasado por eso y que si te negabas te iba a costar entrar en el grupo".

Botellón

Los motivos detrás de que estén disminuyendo

El primero es que las novatadas están penadas por la Ley de Convivencia Universitaria desde hace dos años. Está considerada como una falta grave y en función del caso, la pena puede ser de seis meses a seis años de cárcel.

El segundo, como explica Alberto Herrera, es que "de un tiempo hasta parte se habla de este asunto con naturalidad. Yo recuerdo que hace diez años era algo inofensivo, que incluso te curtía. Pero cada vez hay más chavales que saben que no hace falta someterse a ningún tipo de vejación para hacer amigos".

De esta manera, Herrera desarrolla que "el castillo de naipes va cayendo poco a poco. Porque si cada vez hay más gente que se niega, los que sigan teniendo miedo de hacerlo por las consecuencias no se van a prestar".

Un mayor control

Además del empeño de los colegios mayores y las universidades por evitar que se siga manteniendo esta mala costumbre, la policía también procura llevar a cabo un mayor control en zonas como parques, donde son habituales que tengan lugar.

En ciudades como Burgos, han empezado a utilizar drones para controlar este tipo de prácticas típicas de septiembre y que muchas empiezan en los botellones.

Ejemplo de un botellón

Sin embargo, como han confirmado a Alberto Herrera varios colegios mayores y la policía, "aunque no hay cifras oficiales, porque esto no se denuncia prácticamente nunca, me cuentan que están detectando un aumento de las novatadas en pisos de estudiantes, pero que en general están disminuyendo".

La reflexión final de Herrera

Para concluir 'El Foco de Alberto Herrera', este comenta que cree que "es una buena medida porque al final es una práctica que no tiene sentido. Yo no sé qué te parece, todo novato ha sido 'novateado', así que si no te lo hacen a ti, lo más seguro es que no se te ocurra hacérselo a otro, ¿no? Es posible..."