Este es el verdadero uso del andén central del Metro de Madrid: fíjate en las escaleras mecánicas

El metro es uno de los medios de transporte más rápidos para moverse por una ciudad. El de Madrid tiene más de 300 estaciones y cerca de 300 kilómetros de red.

Lo habitual es que en una misma estación haya dos andenes, uno enfrente de otro por el que pasan dos trenes, uno en cada dirección. Sin embargo, en algunas estaciones hay un tercer andén ubicado en el medio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué?

No está puesto al azar, ya que solo lo encontramos en las estaciones con mayor afluencia de viajeros o aquellas que conectan con un intercambiador con mucho tránsito, pero la cosa no queda ahí.

El verdadero uso del andén central del metro

Este andén del Metro de Madrid se debe usar solo en una dirección para "facilitar el intercambio de viajeros". Así lo explica Helio Roque en un vídeo publicado en la cuenta de 'Madrid Secreto'.





En el vídeo, que acumula más de 500.000 visitas en TikTok, este joven enseña cómo saber por qué andén debes salir del tren y por cuál debes cogerlo.

En primer lugar, en el andén central hay un cartel con el fondo rojo en el que pone 'No pasar'. "Por si acaso este enorme cartel no fuera suficiente", encontramos otra indicación en las escaleras mecánicas que solo son de subida. Además, la puerta del tren que da al lado central se abre algunos segundos antes que la del exterior.

En el vídeo, Helio comprueba como la mayoría de pasajeros no usan el andén central de forma correcta. De hecho, pregunta a una chica que se queda realmente sorprendida de esta norma no escrita y muy desconocida para los madrileños. Y tú, ¿lo sabías?





El dato que los madrileños desconocen

Entre los comentarios, encontramos algunos usuarios de TikTok sorprendidos por la norma y otros muchos justificando el uso del andén del medio para coger el metro.

"Justo en esa estación pilla más cerca bajar por el andén del medio, es usarlo o perder el metro y que pase el siguiente en siete minutos. Lo siento, pero seguiremos haciéndolo mal, el tiempo es oro en Madrid", escribe 'Lau96lauri', refiriéndose a Plaza Elíptica, que es la estación que puede ver en el vídeo.

Por su parte, 'Mr. Alguien' explica por qué no usa nunca el andén del medio: "He estado 1.000 veces en estaciones así, pero en el andén del medio me da miedo que me tiren a la vía, así que en la vida lo he pisado".

Otra usuaria cuenta que lleva 17 años en la capital cogiendo el metro y se acaba de enterar de este uso gracias a este vídeo. Y no es la única, 'c:' ha dejado un comentario muy extendido entre los usuarios del Metro de Madrid: "Yo pensaba que las escaleras de subida eran porque te cansas más subiendo que bajando".





La cuenta en la que puedes haber salido si alguna vez has cogido el metro en Madrid

Puede que conozcas una cuenta de TikTok que se dedica a subir vídeos de aquellos pasajeros del metro de Madrid que han perdido uno de los trenes, para examinar su reacción. La cuenta se llama 'metros.perder' y analiza las reacciones, bastante graciosas, hay que decir) de todas aquellas personas que han estado a punto de coger uno de los metros y lo han visto irse en sus narices.

Las hay de todo tipo, desde el que ve el metro alejarse y ni siquiera se molesta en acelerar el paso para cogerlo, hasta el que empieza a presionar repetidas veces el botón de apertura de las puertas por si se pudiera abrir. Una de las más aplaudidas ha sido la de un joven que, visto que no podía subir al metro, daba una mini patada intentando que se abriera.