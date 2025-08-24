Vingegaard arranca la Vuelta con victoria y liderato tras caerse

El ciclista danés celebra su victoria en la segunda etapa que le da el liderato de la prueba.

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) se ha adjudicado este domingo al sprint la segunda etapa de La Vuelta 2025, de 159,6 kilómetros entre la localidad de Alba y la estación de esquí de Limone Piemonte, y se ha enfundado el maillot rojo de líder de la carrera española.

En la subida final a Limone Piemonte, de 9,8 kilómetros con un desnivel medio del 5,1%, el pelotón fue neutralizando sucesivamente a los tres escapados del día, el esloveno Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), el checo Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y, a falta de seis kilómetros, el belga Liam Slock (Lotto).

En el último kilómetro, Marc Soler (UAE Team Emirates XRG) lanzó el ataque, al que respondió el danés a rueda de su compañero Sepp Kuss. El italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) se sumó a la lucha para tomar ventaja, pero el doble ganador del Tour de Francia apretó los dientes para imponerse sobre la misma línea de meta.

El doble ganador del Tour de Francia es el nuevo maillot rojo con 4 segundos de ventaja sobre Ciccone y 6 respecto a Gaudu. Todo en una jornada marcada por la lluvia, que provocó varias caídas, como la que acabó con la aventura del francés Guillaume Martin (Groupama-FDJ), pero sobre todo una masiva montonera en una rotonda a falta de 26 kilómetros del final con Vingegaard y otros compañeros del Visma-Lease a Bike afectados.

Los corredores afrontarán este lunes, todavía en tierras italianas, una jornada de media montaña durante la tercera etapa, de 134,6 kilómetros entre las localidades de San Maurizio Canavese y Ceres. La subida de segunda categoría de Issiglio podría agitar la fuga, y el ascenso final pondrá freno a los esprinters.