La cuenta de TikTok en la que es posible que hayas salido si alguna vez has cogido el metro en Madrid

Si alguna vez has vivido o visitado Madrid, seguro que lo has hecho, en buena parte, utilizando el transporte público. El autobús o el metro son dos medios que se utilizan con mucha frecuencia por todos los vecinos de la ciudad, y por los que a lo largo del día circulan millones de personas.

Por tanto, no es de extrañar que anécdotas en ambos medios existan por un tubo y, que de hecho, hayas sido el protagonista de muchas de esas historias. Lo que no esperabas, seguro, es que esas anécdotas acabaran en las redes sociales e incluso con tu cara.

Y es que hay una cuenta en TikTok que se dedica a subir vídeos de aquellos pasajeros del metro de Madrid que han perdido uno de los trenes, para examinar su reacción. La cuenta se llama metros.perder y analiza las reacciones (bastante graciosas, hay que decir) de todas aquellas personas que han estado a punto de coger uno de los metros y lo han visto irse en sus narices.





De todas ellas siempre tienen algo que comentar y, al final, todas terminan siendo únicas. Las hay de todo tipo, desde el que ve el metro alejarse y ni siquiera se molesta en acelerar el paso para cogerlo, hasta el que empieza a presionar repetidas veces el botón de apertura de las puertas por si se pudiera abrir. En cualquier caso, una de las más aplaudidas ha sido la de un joven que, visto que no podía subir al metro, ha dado una mini patada intentando que se abriera.

"Maestro del karate pierde el metro frustrado" decía el creador de la cuenta. Echa un buen vistazo, porque es muy posible que, si te ha pasado una situación similar en el metro de Madrid, aparezcas en esta cuenta.

Cambios en el Abono de Transporte de Madrid desde el 1 de enero

El Gobierno impulsó una rebaja general para todas las regiones a comienzo del año de un 30% que, a partir de febrero, la Comunidad de Madrid extendió hasta el 60% en el caso de los abonos mensuales de transporte, y al 50% para los abonos de viajes individuales. Unas rebajas que finalizan el 31 de diciembre pero, ¿qué podemos esperar para el próximo año? ¿Cuáles serán los nuevos precios?

Existen dos modalidades de tarjeta de transporte en la Comunidad de Madrid, ambos en formato contacless, por lo que sólo se necesita acercarlos al torno para poder coger el tren o sellar la entrada de en el autobús. El primer de ellos no es nominativo, no requiere de identificación personal y puede traspasarse entre usuarios. Se trata de la tarjeta de viaje único y que es recargable de 10 en 10 viajes. Ese formato está rebajado hasta final de año en un 50%. El segundo sí es personal y no puede intercambiarse entre usuarios bajo riesgo de multa. Se trata de un abono mensual con tarifa fija y que, a nivel nacional, cuenta con un descuento de hasta un 60%.





No obstante, a partir de 2024 deberían ser efectiva la renovación y, a falta de sólo unas semanas del vencimiento de la medida, cabe la posibilidad de que se cancelasen las rebajas en abonos.