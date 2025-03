El coche que puedes comprar por solo 300 euros y la moto por 180 euros: así puedes apuntarte a esta oportunidad

Si tienes el carné de conducir, independientemente de dónde y a qué edad fue cuando lo conseguiste, sabrás que ha sido uno de los momentos en los que más nervioso has estado. Con razón, porque en un trayecto de aproximadamente media hora tienes que demostrar todo lo que has aprendido en tus clases, por pocas o muchas que sean.

Además, sabrás que es un momento en el que te pones bastante nervioso, porque has tenido un proceso previo de diversas pruebas y esta es la final y tu permiso depende de este momento. Es decir, si pasas el examen práctico, ya dispondrás de tu carné de conducir y serás conductor oficialmente.

Por eso, si cabe, es el examen en el que más nervioso te pondrás, es en el práctico. Además, seamos sinceros, es el momento en el que más fallos puedes llegar a tener. Y, claro, si acumulas una serie de faltas leves, puedes terminar suspendiendo.

Para que te hagas una idea, solo el 27% de los españoles que se presentan al examen de conducir aprueban en la primera convocatoria. Lo normal es sacarte el carné tras, al menos, dos intentos.

coche en prácticas

Si acabas sacándotelo, independientemente de a qué intento sea, te llegará una parte un tanto más dura: salir a la carretera tú solo sin ningún apoyo de profesor. Por supuesto, es algo que podrás superar sin ningún tipo de problema ya que te has preparado para ello, pero eso no significa que te dé miedo.

Por eso, una cosa que se recomienda hacer es coger el coche cuanto antes (si puede ser acompañado mejor) y exponerte a ese miedo inicial. Poco a poco, irás cogiendo experiencia y te costará menos hacerlo.

Incluso querrás comprarte un coche por tu cuenta y tenerlo disponible para todos tus desplazamientos. Pues muy atento, porque hay unos que puedes comprarte por muy buen precio en Madrid.

Unos precios muy apetecibles para un coche

Si ha llegado ese momento en el que quieres comprarte tu primer coche o quieres cambiar el que tienes, sabrás que mirar coches y elegir uno es una tarea complicada. Y no precisamente porque haya infinidad de modelos, que también, sino porque cada vez son más caros.

Coches que hace unos años costaban 10.000 euros, hoy los puedes encontrar por el doble. Muchas veces, te verás obligado a pagarlo a plazos y a tener que comprarte uno con menos “gadgets”, o incluso, adquirir uno de segunda mano.

Y es que tener un coche es bastante caro, y ya no solo por comprarlo, sino por los gastos que vienen después, como el del seguro o el del mantenimiento.

Alamy Stock Photo Ayuntamiento de Madrid

Por eso, cuando salen buenas oportunidades, hay que amarrarlas. Atento a esta que propone el Ayuntamiento de Madrid, que va a sacar a subasta vehículos que se utilizaban para la administración y que ya no se usan.

Será una subasta a partir de su sitio web entre el 27 de marzo y el 10 de abril. Y ojo, porque el precio de salida es de lo más apetecible. Son, en total, 248 vehículos los que salen a subasta.

Muchos coches se venden a partir de 300 euros, motocicletas a partir de 180 euros, y furgonetas más grandes a partir de 500. Por supuesto, auténticas gangas.

La frase por la que suspende el examen práctico

Es indudable que hacer el examen práctico de conducir es uno de los momentos más trascendentales de nuestra vida. Sin duda, porque, al ser conductor, te conviertes en un ser algo más independiente.

Sin embargo, como te contábamos antes, es uno de esos momentos en los que más nervioso te pones y, lo que en las clases prácticas hacías perfectamente, a la hora de hacer el examen, se convierte en un fallo. Y si no, que se lo digan a esta oyente de 'La Tarde'.

Ella contaba que su primer intento en el examen de conducir no salió para nada como ella esperaba. “Yo recuerdo mi carnet de conducir súper tranquila, aprobé el teórico, del teórico, pasabas a las prácticas y luego ya a la calle” comenzaba contando.

Alamy Stock Photo Placa de conductor aprendiz en el techo de un coche de autoescuela en Playa Honda, Lanzarote, Islas Canarias

En el examen práctico, sin embargo, cometió una falta que podría haberse quedado ahí si no fuera por lo que decidió soltar a continuación: pisó con la rueda trasera un pequeño trozo de la línea continua.

Nerviosa por la indicación de su examinador, quiso alegar, lo que terminó siendo peor y terminó en un suspenso. “Y claro, yo no pude callarme y le dije, mire, usted tendrá ojos delante, pero detrás me extraña. Y yo creo que por eso me suspendió. Pero bueno, a la segunda vez ya me traje a la calle y todo estupendo y fenomenal”.