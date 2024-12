Pasa diez años sin pasar la ITV de su coche, pide cita en Almendralejo y se queda sin palabras con lo que le pasa al coche

Si eres de los que tiene un coche en propiedad, sabrás que tienes que utilizarlo en muchas ocasiones para que te compense el hecho de tenerlo. Y es que no solo es lo que te cuesta el importe del coche, sino lo que tienes que pagar de seguro y el mantenimiento que tienes que hacer de él.

Y en esto, por supuesto, incluimos la Inspección técnica de vehículos, o más conocida como ITV. Sabrás que depende del vehículo y de los años que tenga tendrás que pasarla cada diferente tiempo.

Alamy Stock Photo Estación iTV para vehículos, Cataluña, España.

Una inspección que dura unos quince minutos y que solo puede tener tres resultados: favorable, desfavorable o negativo, siendo este último el peor escenario de todos, ya que no podrás volver a usar ese vehículo.

Esto, por supuesto, tiene más probabilidades de pasar cuando se trata de un vehículo más viejo que otro. Es lo que debió contemplar Teresa, una joven de Zafra, en Extremadura, que acaba de comprarse un escarabajo de hace 54 años.

Sin palabras tras lo que le dicen en la ITV

Teresa apenas lleva una semana con su escarabajo de hace 54 años y, cuando se lo vendieron, le habían avisado de que el coche llevaba sin pasar la ITV 10 años.

Por supuesto, es algo con lo que no debería contarse, y tiene que pasar la inspección cuanto antes para poder circular. Lógicamente, después de pasar tantos años sin revisarse, Teresa estaba de lo más nerviosa.

Nada más adquirir el coche, decidió pedir cita en la ITV de Zafra pero, según cuenta, “es una mafia” y optó por pedirla en Almendralejo. Le dieron cita para pasar la revisión a la semana siguiente y ahí es donde se llevó la sorpresa.

Cuando le preguntaron los kilómetros que tenía el coche, ya empezó mal, porque tenía 44.633, una auténtica barbaridad. Entre risas, Teresa puso en marcha el parabrisas, y pronto se dio cuenta de que no tenía agua.

También, cuando tuvo que poner los intermitentes, no fue capaz de encontrarlos. Admitió que le daba “miedo” lo que iba a pasar, y tiempo después, enseñaba el resultado: favorable, pero tiene que volver a pasarla en menos de un año.

Final feliz para ella, que al final puede circular con ese coche que acaba de comprar y que tiene 54 años.

La petición para un restaurante de Álava que los deja sin palabras

De sobras sabes que, a veces, nos complicamos mucho más la vida de lo que tocaría. Vamos a diferentes sitios y terminamos insatisfechos por lo que ocurre y, sentimos que tenemos que expresar nuestra opinión. Eso no tendría nada de malo, si no fuera porque muchas veces nos quejamos de vicio.

Y es lo que le ha pasado a este cliente de un restaurante de Álava. Resulta que, después de comer, pensaba que el personal les invitaría a un chupito de lo que fuese, sin embargo, se fue con las manos vacías.

Alamy Stock Photo Laguardia, Álava

No hubiera habido problema si no fuera porque decidió poner una reseña negativa al restaurante con la siguiente nota: “hay que ser cutre para no invitar a un chupito de pacharán después de la comida” expresaba, poniendo como puntuación un uno sobre cinco, la más baja posible.

Este cliente, sin lugar a dudas, no esperaba que le fueran a responder, y mucho menos, de que fuese directamente el dueño quien le diera esa respuesta. Y no, tampoco esperaba que le respondiera con una carcajada que casi se podía escuchar.

“Jajajaja, no tenemos ninguna obligación de invitaros. De todas formas, muchas gracias por la reseña” contestaban con mucha educación.

No es para menos, porque fue, efectivamente, con la sensación de que tenía el derecho a que se le invitara. Una anécdota más para el cliente y también para el restaurante.