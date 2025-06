La UCI del Hospital 12 de Octubre abierta las 24 horas a los familiares

La cercanía con los familiares siempre alivia a los pacientes y acelera su recuperación, por eso cada vez más se favorece el contacto físico con los seres queridos en los hospitales. Ya no no solo en la hospitalización, sino también en las UCIs, algo que hasta ahora estaba limitado a los niños. La nueva UCI del Hospital 12 de Octubre permite las visitas de los familiares las 24 horas del día. Está científicamente probado que los pacientes mejoran cuando tienen cerca a sus seres queridos. Lo cuenta Mari Cruz Martín Jefa del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital 12 de Octubre.- "estudios científicos han demostrado que los horarios abiertos y la presencia de la familia no solo mejora la satisfacción sino que también reduce el delirium que es una de las consecuencias de los ingresos en las Ucis, incluso reducen los días de estancia en los intensivos. Hay muchos beneficios demostrados en estudios durante bastantes años."

LO MÁS PARECIDO A UNA HABITACIÓN CONVENCIONAL

Se busca que las UCIs dejen de ser lugares hostiles donde se escuchan los pitidos de los aparatos y donde estás viendo lo que pasa con el paciente que tienes al lado. Se trata de boxes individuales, con luz natural, donde solamente está el paciente. Además se intenta eliminar todas alarmas, para que solamente suenen fuera, en el control de enfermería. Solamente así es posible que las visitas de los familiares puedan ser a cualquier hora del día. El hecho de que haya una habitación individual preserva la intimidad del resto de los pacientes, por eso pueden estar las visitas.

ZONAS ESPECÍFICAS PARA FAMILIARES

La zona de Medicina Intensiva del complejo dispone además de espacios específicos dedicados a la familia, como uno especialmente diseñado para el cuidador principal. También ofrece salas de estar y superficies exteriores ajardinadas.

La posibilidad de que los familiares puedan visitar a los pacientes las 24 horas del día solo estaba permitido para las UCIs pediátricas, pero cada vez son más los hospitales que ofrecen esta posibilidad también para las UCIs de adultos.