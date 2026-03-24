Perros terapeutas en los juzgados de Madrid: el ‘ansiolítico natural’ para los niños víctimas de violencia

La Comunidad de Madrid cuenta con un servicio pionero en sus juzgados de lo penal: perros de terapia que ayudan a los menores testigos o víctimas de agresiones sexuales o malos tratos. Seis canes, descritos como un ansiolítico natural, dan apoyo a los niños en el duro trance de declarar. Durante la última década, esta iniciativa ha acompañado a más de 950 niños, en su mayoría de entre 9 y 13 años.

Un vínculo emocional inmediato

La organización sin ánimo de lucro Doctor Animal está detrás de este proyecto que, desde este año, se ha ampliado también a mujeres víctimas de violencia. Saskia, una de sus trabajadoras, explica que la presencia de los perros consigue que el entorno judicial sea menos frío y duro para ellos. "Lo que conseguimos con los perros es que, de alguna manera, inmediatamente hagan esa relación emocional", señala.

Algo que es muy grande se hace como más pequeño, porque me fijo en algo que me gusta" Saskia Van Liempt Técnico de Dogtor Animal

El objetivo es que el menor se sienta más cómodo y pueda contar las cosas con más facilidad. "Algo que es muy grande se hace como más pequeño, porque me fijo en algo que me gusta", añade Saskia. Este apoyo emocional tiene un impacto directo: los datos indican que ha mejorado la calidad de los testimonios en el 75 por 100 de los casos.

Un acompañamiento sin juicios

El apoyo es continuo, ya que los perros acompañan a los menores desde que entran por la puerta del juzgado hasta que termina todo el proceso. La clave, explican desde la organización, es que se crea un vínculo de confianza total. "Un perro no juzga. Tú le puedes contar cualquier cosa, que sabes que nunca te va a juzgar", subraya la profesional.

Un perro no juzga. Tú le puedes contar cualquier cosa, que sabes que nunca te va a juzgar" Saskia Van Liempt Técnico de Dogtor Animal

Solo en 2025, 155 niños han declarado en un juzgado con un perro a su lado. Para crear un recuerdo positivo, se les invita a hacerse una foto con el animal. Este servicio es gratuito y cualquier tutor de un menor puede solicitarlo en la Oficina de Atención a Víctimas de Delito.