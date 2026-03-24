Parque Macondo: el polémico parque temático para los conciertos de Shakira

La cantante Shakira cerrará su exitosa gira “Las mujeres ya no lloran World tour” con seis conciertos en Madrid el próximo mes de septiembre. Sin embargo, el recinto temporal que su productora planea construir para la ocasión ha desatado una nueva polémica entre el Ayuntamiento de la capital y la Delegación del Gobierno, que pone en duda la viabilidad del evento.

Un parque temático efímero para 50.000 fans

El espacio es mucho más que un simple estadio. Se trata de un gran recinto temporal que se ubicará en el área de Iberdrola Music, entre Villaverde y Getafe, con una capacidad para acoger a unas 50.000 personas cada noche. El proyecto, bautizado como Parque Macondo, ocupará una superficie total de 40 hectáreas, el equivalente a unos 56 campos de fútbol, aunque el área del concierto en sí solo ocupará cuatro de ellas.

El resto del terreno se transformará en un espacio inmersivo con exposiciones, una variada oferta gastronómica, zonas para niños y talleres. La idea es ofrecer una experiencia completa que vaya más allá de la música. De hecho, aunque el concierto de Shakira durará unas dos horas, el recinto permanecerá abierto durante 12 horas cada día.

BIG-Bjarke Ingels Group Recreación de lo que será el estadio Shakira desde el escenario.

No vas solo al concierto, vas a pasar el día entero allí" Agustín Pérez-Torres Arquitecto del proyecto

El concepto de este parque efímero es que el asistente no solo vaya a un concierto, sino a "pasar el día entero allí", en palabras de uno de los arquitectos del proyecto, Agustín Pérez-Torres. La intención es que el público pueda disfrutar de una jornada completa de ocio y entretenimiento en torno a la figura de la artista colombiana.

La seguridad y los accesos, en el punto de mira

La Delegación del Gobierno en Madrid se ha opuesto frontalmente a la celebración de estos eventos masivos en el recinto propuesto. El organismo ha enviado una carta formal al Ayuntamiento de Madrid para solicitar que no se conceda la autorización necesaria mientras no se garanticen por completo las condiciones de seguridad, accesibilidad y movilidad del público asistente.

BIG-Bjarke Ingels Group Plano recreado de lo que será el Estadio Shakira y el Macondo Park.

El delegado del gobierno, Francisco Martín, ha fundamentado esta petición en los problemas ocurridos en eventos anteriores celebrados en ese mismo espacio. La Delegación recuerda las serias complicaciones que tuvieron lugar durante el festival Mad Cool y el concierto de Harry Styles en 2023, donde los fallos en la organización provocaron importantes atascos e incluso que parte del público terminara caminando por la autovía M-45.

Los conciertos de Shakira están programados para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre. Las entradas ya se encuentran a la venta, con precios que oscilan entre los 73 y los 181 euros, a la espera de que las administraciones resuelvan el conflicto sobre la idoneidad y seguridad del recinto.