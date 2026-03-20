Shakira vuelve a 'casa' y elige Madrid como residencia europea para su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour'

Shakira, la artista ganadora de los premios Grammy y Latin Grammy Awards, anuncia su regreso a Europa con una histórica residencia europea de tres noches en España como parte de su gira récord Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Esta serie limitada de conciertos tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en el Estadio Shakira de Madrid, construido especialmente para la ocasión, marcando así su vuelta a nuestro país ocho años después de El Dorado World Tour.

Las entradas estarán a la venta el viernes 27 de marzo a las 10h en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Las personas que se registren en www.shakira.com hasta el domingo 22 de marzo a las 22h tendrán acceso a una primera preventa que empezará el martes 24 de marzo a las 10h. La preventa SMusic estará disponible desde el miércoles 25 de marzo a las 10h mientras que los registrados en www.livenation.es podrán comprar sus entradas antes de la salida a la venta general el jueves 26 de marzo a las 10h.

Imagen que forma parte del cartel de la nueva gira de Shakira.

Producida por Live Nation España, la residencia europea en Madrid se celebrará en el estadio Shakira, un espectacular recinto temporal integrado en el Iberdrola Music con capacidad para más de 50.000 fans por noche. Diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), el espacio inmersivo que fue el utilizado por Adele en su residencia en Alemania, ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium para los fans, introduciendo por primera vez en España el formato internacional de residencia artística.

Concebida como algo más que un concierto, la residencia transformará el recinto en un destino cultural inmersivo: una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán durante tres noches históricas. La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como un escenario global para voces diversas.

Durante la residencia europea en el estadio Shakira, la ciudad acogerá una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas, todas curadas por Shakira bajo el nombre Es Latina. La Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría.

Antes de la residencia en Madrid, Shakira continuará la expansión global de su gira de 2026 con más fechas, entre ellas una actuación previamente anunciada en Brasil esta primavera. Será la artista principal del esperado concierto Todo Mundo No Rio en la icónica playa de Copacabana Beach, en Rio de Janeiro, el 2 de mayo.

El anuncio llega después del histórico cierre de Shakira en la etapa mexicana de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, donde reunió a 400.000 fans en un concierto gratuito en el Zócalo el 1 de marzo, la mayor multitud registrada en la principal plaza pública de la ciudad según las autoridades. Este hito se produjo apenas unos días después de completar una serie récord de 13 conciertos en el Estadio GNP Seguros, convirtiéndose en la artista con más presentaciones en ese recinto durante una misma gira y vendiendo más de 800.000 entradas en esas fechas. La última noche contó con la aparición del invitado especial Beéle, con quien Shakira lanzó recientemente el sencillo \'Algo Tú\', ampliando aún más esta nueva etapa de su carrera.

Estos logros se suman a un momento extraordinario para la superestrella global, quien recientemente fue nominada al Rock & Roll Hall of Fame. Desde su lanzamiento en febrero de 2025, la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha batido récords en todo el mundo, convirtiéndose en la gira más taquillera de la historia realizada por un artista hispano.