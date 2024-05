Madrid, Madrid, Madrid: el chotis conquista la ciudad días antes de San Isidro

Bailar un chotis no es una tarea muy complicada, pero eso no significa que no haga falta cierta técnica para practicarlo. Y si ya le añadimos algo de gracia, tenemos la combinación perfecta. Pero vamos a entrar en materia. Lo primero que debes saber es que el chotis tiene dos tempos: uno-dos, un-dos-tres. Lo segundo, es meterse ya en materia y aprender los movimientos de cada miembro de la pareja.

Por un lado, está la mujer, que se encarga de llevar la voz cantante en este baile. Mientras gira alrededor del hombre, tiene que ir dando pasos cortos alternando el pie adelante, y luego detrás. A esto se le añaden los brazos, con el derecho se consigue el equilibrio y con el izquierdo se hace la fuerza para dirigir el giro.

El equilibrio también es muy importante en la figura del chulapo, que más allá de estar quieto, debe saber moverse correctamente en el sitio para dar la vuelta suavemente. Y en esto influye mucho el calzado. Lo ídoneo es llevar zapatos con suela, ya que las zapatillas que empleamos en nuestro día a día hace que el movimiento se haga a trompicones.

El taller, organizado por el Ayuntamiento de Madrid e impartido por la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, ha llegado en el mejor momento, a pocos días de San Isidro. Por eso mismo, han sido todo un éxito, cubriendo las 300 plazas que ofertaban. Aunque muchos se han interesado de cara a poder bailar un chotis en la pradera, para otros como para Gabriela, ha sido una ocasión perfecta para conocer más en profundidad una de las tradiciones culturales de Madrid.

Y tras 45 minutos de puro baile y diversión, el "Madrid, Madrid, Madrid" marcó el punto final del taller. Y entre tanta alegría y música, si hay un consejo que va a seguir presente en la mente de todos los asistentes es que la clave para seguir mejorando en el chotis es bailar, bailar y no parar de bailar.