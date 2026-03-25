La temporada de esquí en Navacerrada finaliza este miércoles con un duro golpe para los aficionados. El Tribunal Supremo ha ordenado el cierre y desmantelamiento de las tres pistas de la vertiente segoviana —El Bosque, El Telégrafo y Escaparate— tras cinco años de litigios por su impacto en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Tristeza en el último descenso

El ambiente en la estación es de profunda tristeza, ya que el de hoy podría ser el último descenso por estas pistas, que son precisamente las únicas que permanecen abiertas. La decisión obliga a desmantelar una superficie de 7,65 hectáreas en el Pinar de Balsaín, un área que ocupa la zona baja de la estación, la más accesible y protegida del viento.

Es una zona emblemática de aquí de Madrid" José María Esquiador

Muchos esquiadores y trabajadores sienten nostalgia por el valor histórico de la estación, que se remonta a 1903. Es el caso de José María, quien recuerda haber aprendido a esquiar allí. "Es una zona emblemática de aquí de Madrid", lamenta. Considera, además, que el impacto medioambiental es mínimo porque "se abren 2 días al año".

Sofia Carrillo Madrid dice adiós a media estación de Navacerrada por orden del Tribunal Supremo

60 familias en vilo

Hay más de 60 familias viviendo de esto" Simo Trabajador en el negocio del alquiler de material de Navacerrada

El cierre también genera una gran incertidumbre económica, ya que unas 60 familias dependen directamente de la actividad de estas pistas. Simo, que regenta un negocio de alquiler de esquís desde hace 20 años, no entiende la decisión: "Es que no tiene sentido". "Hay más de 60 familias viviendo de esto, de la estación, de los bares, de las escuelas, de alquiler, trabajadores. ¿Dónde van a ir?", se pregunta.

Por el momento no hay fecha para el inicio del desmantelamiento, cuyo coste se estima en unos dos o tres millones de euros. Esta situación alimenta una leve esperanza entre los afectados, que confían en poder disfrutar de un par de temporadas más antes del cierre definitivo.