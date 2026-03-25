"El mayor error que cometemos tras una lesión leve es el reposo": un fisio de Quirónsalud alerta sobre sus riesgos

La Semana Santa ha llegado y, con ella, millones de desplazamientos por carretera. Son días de descanso, pero también de un mayor riesgo de accidentes. Según datos de tráfico en Euskadi, la mayoría de los siniestros resultan en heridos leves, cuyo dolor, a menudo, no aparece hasta pasadas 24 o 48 horas.

El motivo de esta aparición tardía del dolor es que la adrenalina del momento enmascara la lesión inicial, y la inflamación real surge cuando el cuerpo 'se enfría'. Las lesiones más habituales son el latigazo cervical, las contracturas musculares, los esguinces de muñeca por la tensión en el volante o los dolores lumbares.

El error de infravalorar el golpe

Quedarse parado, lejos de ayudar, provoca una serie de síntomas como la rigidez articular

Héctor González Martín, fisioterapeuta coordinador de la unidad de tráficos de Quironsalud en el Pais vasco , explica que uno de los mayores errores es "restarle importancia" al golpe y "acudir tarde al médico". Sin embargo, el fallo más perjudicial es otro: pensar que la inmovilidad es la solución. "El reposo excesivo es un error bastante común y bastante malo para la propia salud", afirma el especialista.

El reposo excesivo es un error bastante común y bastante malo para la propia salud" Héctor Gonzalez Martin

Quedarse parado, lejos de ayudar, "provoca una serie de síntomas como la rigidez articular o el propio dolor muscular", ya que la musculatura se debilita y el dolor se acentúa. El objetivo de la fisioterapia es que la persona "vuelva a recuperar la calidad de vida o la actividad diaria" que tenía.

Diagnóstico precoz: la clave

Ante cualquier accidente, por leve que parezca, la recomendación es clara: acudir a una valoración médica lo antes posible. "Un diagnóstico más temprano siempre ayuda a la recuperación", subraya González Martín. Este primer paso es fundamental para detectar cualquier déficit de movilidad y poder iniciar el tratamiento cuanto antes.

Un diagnóstico más temprano siempre ayuda a la recuperación" Hector Gonzalez Martin



Un equipo de profesionales realiza una valoración integral del paciente, que puede incluir pruebas como radiografías, para diseñar un plan de rehabilitación personalizado. Los tratamientos actuales combinan terapias para el dolor con ejercicios para ganar movilidad y normalizar el tono muscular.

Consejos para una conducción segura

Para minimizar riesgos, el fisioterapeuta aconseja "estar bien descansado" para mantener la atención, realizar paradas cada dos horas y, sobre todo, mantener una buena postura dentro del coche para que, en caso de impacto, el daño sea menor.