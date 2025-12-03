Isabel Aranda, psicóloga, sobre las cenas de empresa de Navidad: "Lo primero es que es un acto social público, es decir, no es ni una cena entre amigos ni es una quedada normal"

En los días previos a que Madrid refuerce la presencia policial por la Navidad, una de las tradiciones más esperadas vuelve a escena: la cena de empresa. En el programa 'La Linterna de Madrid', los periodistas Gonzalo Zaballa y Olalla Pérez han abordado en COPE las claves de estas celebraciones, que este año llegan con nuevas tendencias y viejas precauciones.

Una de las principales novedades es que las cenas de empresa se han adelantado considerablemente. Lejos de concentrarse en los viernes clave de diciembre, muchas compañías han optado por organizarlas en noviembre, representando ya un 10% del total, lo que provoca que a estas alturas de diciembre sea una misión casi imposible encontrar mesa para grupos grandes.

Precios al alza pero con optimismo

El bolsillo también notará la llegada de la Navidad. Según ha informado Olalla Pérez, el incremento en el coste de la materia prima ha provocado que más de la mitad de los establecimientos de Madrid hayan subido los precios de sus menús. El precio medio se sitúa ahora en una horquilla de entre 30 y 50 euros por persona.

A pesar de ello, la campaña de Navidad ha arrancado con buenas expectativas para la hostelería madrileña. Raúl Mendoza, portavoz de Hostelería de Madrid, afirma que "el 55% de los hosteleros madrileños prevé una campaña buena o muy buena", con una estimación de incrementos de facturación de entre el 5% y el 15% respecto al año pasado. No obstante, el sector se mantiene cauto por la situación económica, la subida de costes y otros factores que, como ha ocurrido en otras regiones, podrían hacer que las cenas de Navidad corran peligro.

Un arma de doble filo

Más allá de lo económico, estas reuniones tienen una vertiente emocional compleja. Los expertos advierten de que las cenas y comidas de empresa en Navidad son un arma de doble filo. Aunque el objetivo es la diversión, es fundamental no olvidar que se trata de un acto corporativo donde es necesario mantener un comportamiento profesional.

En esta línea, la psicóloga Isabel Aranda ha insistido en COPE en la importancia de ser conscientes del contexto. Según Aranda, "lo primero es que es un acto social público, es decir, no es ni una cena entre amigos ni es una quedada normal, ¿no? Es un evento en el cual hay que guardar las formas".

¿Ir o no ir? La decisión personal

Esta dualidad genera sentimientos encontrados entre los empleados. Mientras que muchos acuden encantados a la cita, otros preferirían evitarla e incluso algunos deciden directamente no ir. La decisión, aunque parece trivial, tiene implicaciones en las dinámicas de grupo del entorno laboral.

Isabel Aranda considera que asistir es una oportunidad para fortalecer lazos. "Ir es positivo, la gente se conoce mejor, se genera confianza, se mejoran las relaciones", explica. En última instancia, la psicóloga subraya que "tienes que valorar si quieres autoexcluirte o participar", calificándolo como "una decisión muy personal".