mediodía cope en la mancha | 3 dic 2025 | 13:50

Marta Cámara Psicología: ¿Qué nos está pasando?

¿Sientes que no llegas a todo? ¿Que vives con el piloto automático y el día a día te desborda? En este nuevo espacio con la psicóloga Marta Cámara hablamos de la autoexigencia, del mito de la multitarea y de por qué está bien no poder con todo. Marta nos ayuda a entender qué le pasa a nuestro cerebro cuando nos saturamos y nos da claves prácticas para frenar, priorizar y hablarnos con más compasión. Una conversación necesaria, especialmente en estas fechas en las que todo —incluso el bienestar— parece una obligación más. Escúchala ;) 🎧

Marta Cámara es especialista en terapia EMDR
Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura7:06 min escucha

