¿Por qué muchas mujeres se sienten atraídas por los 'malotes'?

La creencia popular de que a las mujeres les gustan los 'malotes' ha sido durante mucho tiempo un tema de conversación recurrente, pero la ciencia le ha puesto nombre y explicación. Se trata de la hibristofilia, un concepto que la criminóloga y jurista Carlota Elías analiza en profundidad en su nuevo libro, que lleva precisamente ese título. Durante una entrevista en el programa “Herrera en COPE Cataluña”, la experta ha desgranado las claves de esta atracción hacia perfiles violentos, que va desde criminales convictos hasta el clásico 'macarra' del instituto, un fenómeno mucho más común de lo que se podría pensar y con profundas raíces sociales y psicológicas.

Carlota Elías subraya que su estudio demuestra que también tiene un fuerte componente emocional.

Qué es la hibristofilia

La hibristofilia es conocida técnicamente como una parafilia sexual, pero Carlota Elías subraya que su estudio demuestra que también tiene un fuerte componente emocional. “La hibristofilia, al final, lo que explica es la atracción que siente un determinado colectivo de mujeres hacia hombres violentos”, ha señalado la criminóloga. Históricamente, este fenómeno se ha estudiado principalmente en el contexto de mujeres que se sienten atraídas por delincuentes y personas que están en la cárcel, conectando con ellos e iniciando relaciones a pesar de sus crímenes.

Sin embargo, la investigación de Elías, centrada en mujeres de 18 a 25 años en Barcelona, ha ido un paso más allá. Su trabajo ha comparado los patrones de atracción hacia criminales con la fascinación que sienten otras mujeres por los 'chicos malos' en su entorno social cotidiano. Los resultados, según la autora, son claros: “efectivamente, hay rasgos que comparten ambos patrones”, confirmando que la atracción por el 'malote' del instituto y por un criminal comparten una base psicológica similar, aunque en diferentes niveles de intensidad.

El instinto de 'salvar' al delincuente

Desde una perspectiva criminológica, existen varios factores que explican esta atracción. Uno de los más importantes es lo que Elías denomina el “amor redentor” y el “amor maternal”. La experta argumenta que, por factores sociales y culturales, las mujeres desarrollan un sentimiento de empatía más acentuado. Esto las lleva a intentar ver más allá del delito o del comportamiento violento. “Ves que también hay, detrás de este titular, una persona que, posiblemente, tiene una historia de vida compleja”, explica Elías sobre el razonamiento que aflora en estas situaciones.

Queremos conseguir que esa persona cambie"

Esta empatía puede derivar en una justificación de los actos del hombre y en un deseo de cuidarlo y 'salvarlo' de su propia naturaleza o pasado. Se convierte en una misión personal, una dinámica que, como advierte la jurista, cumple con muchos de los puntos característicos de las relaciones tóxicas. El impulso central es la creencia de que pueden cambiar al otro, como afirma Elías: “queremos entender y queremos justificar por qué aquella persona se está expresando de esa manera y queremos conseguir que esa persona cambie”. Este deseo es lo que genera un enganche emocional muy difícil de romper.

Carlota Elías ha querido dejar claro que no se trata de culpabilizar a las mujeres que sienten esta atracción.

Un patrón social, no una culpa individual

Carlota Elías ha querido dejar claro que no se trata de culpabilizar a las mujeres que sienten esta atracción. “No es culpa de la mujer que siente esta atracción, sino que viene muy relacionado con lo que aprendemos que es el amor”, sostiene. En este sentido, la cultura popular y los medios de comunicación juegan un papel crucial en la construcción de mitos sobre el amor romántico. “Hemos normalizado que haya relaciones intensas, que haya celos, que haya personas violentas y que eso se romantice”, ha explicado la criminóloga, señalando cómo las películas y series a menudo presentan estas dinámicas como deseables.

Finalmente, ante la pregunta de si este fenómeno ocurre a la inversa, es decir, si los hombres se sienten atraídos por mujeres conflictivas, Elías ha admitido que es un tema que apenas comienza a estudiar. Su opinión personal, como criminóloga, es que la hibristofilia “se da mucho más en mujeres por el constructo social que hay hoy en día”. Aunque cree que podría existir una situación parecida en el género masculino, está convencida de que “los factores y los motivos por los cuales se da esta atracción serán totalmente diferentes”.