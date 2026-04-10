Identifican en Zafra a un grupo criminal que roba en aparcamientos de toda España

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Market Gior”, ha destapado la actividad de un grupo delictivo conformado por cinco delincuentes especializados en cometer hurtos en aparcamientos de centros comerciales. Se les atribuye la autoría de un total de ocho hurtos cometidos en los dos primeros meses del año en Badajoz, Sevilla, Córdoba, Valencia, Toledo y Zamora, con los que obtuvieron un botín de unos 5.500 euros, además de teléfonos móviles y documentación personal.

La investigación se ha iniciado a raíz de las denuncias de ciudadanos zafrenses, quienes alertaron de la sustracción de pertenencias del interior de sus vehículos. Las víctimas relataron haber sufrido una distracción por parte de un grupo de desconocidos. Gracias al visionado y análisis de las cámaras de seguridad de los establecimientos, los agentes lograron identificar los vehículos de alquiler que utilizaba la banda para sus desplazamientos.

El método de la 'siembra': así actuaban

El modus operandi del grupo estaba perfectamente definido. Primero, alquilaban un vehículo para desplazarse a los aparcamientos de grandes superficies comerciales. Una vez allí, seleccionaban a sus víctimas, generalmente cuando estas abrían sus coches tras haber realizado alguna compra. En ese preciso instante, parte del grupo se encargaba de distraer al objetivo mientras los cómplices ejecutaban el robo.

La técnica de distracción, conocida como siembra, consistía en abordar a la víctima con pretextos como preguntarle por una dirección, advertirle de que "habían caído algo" o incluso alertarle de que tenía "los neumáticos pinchados". Mientras tanto, otros miembros del grupo accedían al vehículo para sustraer bolsos, teléfonos, documentos y tarjetas bancarias, con las que llegaron a realizar reintegros en localidades cercanas.

Un grupo itinerante con base en Madrid

Las gestiones practicadas han permitido a los investigadores determinar la implicación del mismo grupo en sustracciones similares por toda España. Se han obtenido pruebas que les atribuyen hurtos en Zafra (Badajoz), San José de la Rinconada y Mairena de Alcor (Sevilla), Monserrat (Valencia), Sonseca (Toledo), Benavente (Zamora) y Montoro (Córdoba). Los cinco integrantes del grupo son vecinos de Madrid y actuaban de forma itinerante.

En estos momentos, los cinco miembros del grupo criminal se encuentran plenamente identificados, y la Guardia Civil continúa la investigación para su localización y detención. Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Zafra.