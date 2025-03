Un video desastroso sobre el pan con tomate enciende las redes: "En Cataluña no lo hacemos así, que no os engañen"

El pan con tomate es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía catalana y la cocina mediterránea.

Se trata de una comida sencilla, con pocos ingredientes, que todo el mundo tiene en casa, y con un gusto característico que acostumbra a gustar.

Hay varias teorías sobre su origen, pero una de las más aceptadas es que el pan con tomate nació como una solución para aprovechar el pan seco y hacerlo más gustoso en la hora de comida. Además, su popularización llegó al siglo XX.

El video que ha indignado los catalanes

En Cataluña, este plato consiste en frotar un buen tomate de colgar sobre una rebanada de pan, añadir un chorro de aceite de oliva virgen extra y, a menudo, un poco de sal. Incluso, y esto es opcional, algunas personas frotan antes un diente de ajo.

una forma diferente que ha despertado críticas

Aun así, el usuario @europagricultproduct ha recibido muchas críticas por destrozar la receta original, puesto que ha cortado parte del tomate y lo ha exprimido sobre la rebanada: "Toda la pulpa empezará a salir suela y te tiene que sobrar la piel".

En Cataluña no lo hacemos así, que no os engañen", "Esto es un atentado", "Ahora entiendo los valencianos con la paella", "El tomate se tiene que frotar sobre el pan", "La pulpa no se come" o "Que haces?" son algunos de los comentarios al video de TikTok.

Un tomate maduro es una pieza esencial para elaborar esta delicia

la historia de este manjar

El origen de la receta se sabe que está inspirado en el pan con aceite, rebanadas de pan aliñadas con aceite de oliva y condimentadas con un poco de sal. La unión del pan y el aceite de oliva ha estado presente en la cocina mediterránea desde la Grecia Antigua.

En el siglo XVII aparece la receta panboli bo en el recetario Modo de cuynar a la mallorquina de Jaume Oliver, exactamente como la actual, sin tomate. Y es que, aunque el contacto de Europa con América comenzó a finales del siglo XV, el tomate no estuvo presente en la cocina española hasta el siglo XVIII.

El cocinero Josep Lladonosa i Giró, nacido en 1938, recuerda que su abuela Julia le contaba que ya sus padres comían pan con tomate.

Con más precisión, Nèstor Luján afirma que la primera referencia escrita de pan con tomate data de 1884. Según la tesis de Nèstor Luján, el pan con tomate se habría ideado en el mundo rural, en un momento de abundancia en las cosechas de tomate, para aprovecharlos y así ablandar el pan seco.

La primera vez que se cita en la literatura catalana el pan con tomate es en 1884, en los versos del humorista y escritor Pompeu Gener, referentes a su estancia en París: «Lo que comimos cierta noche es pan con aceite aliñado con tomate. Lo ha puesto de moda Madame Adam, que lo ha comido. A Judit Gautier le ha gustado tanto que incluso la gran Sarah Bernhardt se ha hecho una rebanada».

Un buen pan y un buen aceite son elementos básicos para su elaboración

pasos para elaborar un buen "pa amb tomàquet"

Ahora que ya sabemos que el pan con tomate no es una simple anécdota, sino un manjar que encontraréis en todos los restaurantes y bares de Cataluña, vamos a explicar en cuatro sencillos pasos cómo tenéis que hacerlo, no vaya a ser que (sin querer) banalicéis un símbolo con más de cuatro siglos de historia.

1. El pan. Es verdad que se puede hacer con todo tipo de panes, pero si lo que estáis buscando es el origen, la verdad y la tradición, escoged pan de payés. Ah, y muy importante, tiene que estar tostado.

2. Sal. Espolvorearla, según el gusto, sobre el pan antes de añadir el tomate, así se extenderá bien al restregarlo.

3. Tomate. Muy importante, utilizar tomàquet de ramallet o de penjar (tomate de rama o de colgar). Al estar colgados pierden acidez y la clásica agua de la pulpa, conservando así un sabor mucho más intenso. Cortarlos de forma transversal y restregarlos sobre el pan. Ya veréis que, una vez utilizados, prácticamente os quedaréis con su piel en la mano y el pan quedará bien mojado.

4. Aceite. El punto final. Obligatorio que sea de oliva virgen extra. Se puede escoger la variedad (arbequina, picual, picuda…) la intensidad según el gusto o los alimentos con los que vamos a acompañar el pan con tomate.