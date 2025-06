El turisme a Ponent i l’Alt Pirineu i Aran preveu un estiu amb més de 580.000 visitants i aposta per allargar la temporada

Les comarques de Ponent i de l’Alt Pirineu i Aran encaren un estiu prometedor amb una previsió de més de 580.000 visitants i més d’1,5 milions de pernoctacions, segons dades facilitades pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Aquestes xifres permetrien revalidar els bons resultats obtinguts durant els mesos de juny a setembre dels dos últims anys, consolidant així la recuperació del sector després de la pandèmia.

Un dels grans reptes del sector turístic lleidatà és allargar la temporada més enllà dels mesos punta, buscant activitat ja des de Sant Joan fins a mitjans de juliol i també a partir de finals d’agost fins al 12 d’octubre. Aquesta estratègia de desestacionalització busca no només repartir millor l’activitat econòmica durant l’any, sinó també fer-la més sostenible i compatible amb el territori.

Visitants locals i estrangers

Pel que fa al perfil dels visitants, s’espera que la major part sigui de procedència catalana i estatal. Tot i això, cal destacar que el turisme internacional ja representa un 20% dels visitants i un 17% de les pernoctacions, segons les dades de l’estiu passat. Aquest pes creixent del visitant estranger pot ser clau per diversificar l’oferta i incrementar l’impacte econòmic.

Segons Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme, les dades dels primers quatre mesos de 2025 són encoratjadores. En aquest període, els allotjaments de la demarcació —hotels, càmpings, cases de turisme rural i apartaments turístics— han rebut 433.244 turistes i 1.032.917 pernoctacions, fet que suposa un increment del 3,08% i del 0,94% respecte a l'any anterior. Aquest creixement sostingut reforça l’optimisme del sector.

Albert L. Cobo El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, acompanyat per representants de diversos sectors.

Un turisme sostenible i ordenat

Mentre en altres zones de l'Estat s'estan produint debats sobre la massificació turística i fins i tot es plantegen accions de protesta, Lleida aposta per un model de creixement equilibrat. Serrano ha assegurat que el territori no ha crescut de manera descontrolada i que, per tant, manté un model de turisme sostenible i arrelat al territori.

Aquesta visió també és compartida per la Federació d’Hostaleria de Lleida, que considera clau aconseguir una temporada que pugui arribar a tenir entre 9 i 10 mesos d’activitat estable. Segons el seu secretari general, Ramon Solsona, aquest estiu pot ser molt positiu si es consolida l’aposta per la continuïtat fins a la tardor.

El turisme rural i d’aventura, en auge

El turisme rural també preveu una ocupació elevada. Josep Lluís Farrero, representant de la Federació de Turisme Rural de Lleida, estima una ocupació d’entre el 70 i el 75% durant el pont de Sant Joan, amb bones perspectives per a la resta de l’estiu. La primavera plujosa ha estat un factor favorable, millorant la flora i l’estat dels rius, fet que contribueix a oferir un paisatge molt atractiu per al visitant.

Pel que fa al turisme d’aventura, el sector també es mostra optimista. Flòrido Dolcet, president de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, ha destacat que les reserves d’aigua són les millors dels darrers 20 anys, fet que permet preveure una temporada superior als 800.000 serveis oferts l’any passat.

Albert L. Cobo El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, intervenint en la presentació de la temporada turística d'estiu.

Els càmpings, consolidats després de la pandèmia

Els càmpings lleidatans també afronten la temporada amb optimisme. Per al pont de Sant Joan, es preveu una ocupació del 70 al 80%, mentre que de cara a l’estiu es vol mantenir l’alt volum d’usuaris registrats en el darrer any. Cel Feliu, presidenta de Càmpings de Lleida, ha admès que les pluges de la primavera van generar certa inestabilitat entre els visitants internacionals, però confia que l'estiu marcarà una tendència més clara de recuperació i estabilitat.

Tres efemèrides que impulsen el territori

Aquest any, la presentació de la temporada d’estiu s’ha fet a la Vall de Boí (Alta Ribagorça) per posar en valor tres efemèrides destacades: els 70 anys del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el 25è aniversari de la declaració de les esglésies romàniques de la Vall de Boí com a Patrimoni Mundial de la Humanitat i els 10 anys de la declaració de les festes del foc del Pirineu com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO.

Segons l’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, aquestes commemoracions són una excel·lent oportunitat per promoure el turisme cultural i de naturalesa, afavorint una oferta diversa i d’alta qualitat.