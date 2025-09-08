Sting contraataca: "Copeland y Summers no tienen nada que ganar"

En un giro inesperado, el abogado de Sting ha respondido con firmeza a la demanda presentada por sus antiguos compañeros de banda en The Police, Andy Summers y Stewart Copeland, quienes reclaman millones de libras en derechos de autor no pagados por éxitos como "Every Breath You Take".

Según fuentes cercanas, el representante legal de Sting ha sido contundente al afirmar que Copeland y Summers no tienen base sólida para su reclamo y, por lo tanto, "no tienen nada que ganar".

La Demanda por derechos de autor

La disputa legal se centra en la autoría y los derechos de autor de varias canciones icónicas de The Police, con Sting figurando como principal compositor. Summers y Copeland argumentan que su contribución musical a temas como "Every Breath You Take" merece reconocimiento y compensación económica adicional. La demanda solicita daños y perjuicios "sustanciales" a Sting y su empresa Magnetic Publishing.

The Police fue una de las bandas más exitosas de los años 80, vendiendo más de 75 millones de discos y ganando cinco premios Grammy. A pesar de su química musical indiscutible, las tensiones entre los miembros han estado latentes durante años, saliendo ahora a la luz con esta disputa legal.

Canciones en Disputa y Éxitos

Algunas de las canciones en el centro de la controversia incluyen:

- "Every Breath You Take": Uno de los mayores éxitos de la banda, cuya autoría es reclamada por Summers y Copeland como coautores.

- "Roxanne": Otro tema emblemático de The Police. -

- "Message in a Bottle" (1979)

Reacciones y Declaraciones

El abogado de Sting ha sido claro al indicar que la demanda de Summers y Copeland carece de fundamento, sugiriendo que no prosperará en los tribunales. Mientras tanto, ni Sting ni los demandantes han hecho declaraciones públicas extensas sobre el caso, manteniendo un perfil bajo respecto a la disputa. Sting vendió su catálogo musical, incluyendo obras de su etapa con The Police, a Universal Music Group (UMG) por una suma estimada entre 250 y 300 millones de dólares, según informes de Music Business Worldwide y Rolling Stone. En resumen, la disputa legal entre Sting y sus excompañeros de The Police refleja las complejas dinámicas internas de una de las bandas más influyentes del rock, con un resultado aún incierto en los tribunales.