Libros se convierte en el epicentro de la lectura infantil con la visita de los creadores de 'Anna Kadabra' o Geronimo Stilton

El municipio de Libros, en Teruel, se ha convertido en el epicentro de la lectura infantil en Aragón. La localidad, de apenas 100 habitantes, acoge la iniciativa 'Pueblos que Cuentan', impulsada por el Grupo Planeta para promover la lectura en zonas rurales con difícil acceso a eventos culturales. La jornada, que se adelanta al Día Mundial del Libro Infantil del 2 de abril, ha reunido a más de 200 niños y niñas de colegios de toda la provincia.

Bajo el lema 'construimos el pueblo lector', la plaza central del pueblo se ha llenado de casetas tematizadas con colecciones de referencia de la editorial. Títulos como 'Anna Kadabra' o 'Magic Animals' han protagonizado el evento, permitiendo a los pequeños lectores sumergirse en sus historias favoritas a través de talleres y actividades con sus autores.

EFE/ Antonio García LIBROS (TERUEL), 25/03/2026.- LLevar la lectura infantil y juvenil al medio rural es el objetivo de la iniciativa #PueblosQueCuentan que este miércoles ha reunido en el municipio de Libros (Teruel) a 150 niños de tres colegios de Teruel que, por primera vez, han conocido en persona a sus escritores favoritos. EFE/ Antonio García

El fenómeno de AnNa Kadabra

Entre los protagonistas de la jornada han estado Pedro Mañas y David Sierra, escritor e ilustrador respectivamente, y creadores del fenómeno 'Anna Kadabra', que ya cuenta con más de un millón de lectores. Los autores se han mostrado en COPE encantados y también 'un poco sobrepasados' por el entusiasmo de los niños, que llegaban con ganas de firmas, talleres y abrazos.

Si conociéramos la receta, lo que hemos mezclado para que funcione de tal manera, lo replicaríamos" Pedro Mañas Anna Kadabra

Al ser preguntados por la magia de su éxito, Mañas confiesa que es 'indescifrable'. 'Si conociéramos la receta, lo que hemos mezclado para que funcione de tal manera, lo replicaríamos', ha comentado. El autor cree que parte del secreto reside en 'transmitir al lector que la fantasía, la magia y la aventura pueden venir a rescatarte de la rutina en cualquier momento'.

Por su parte, David Sierra ha destacado el papel fundamental de la ilustración para seguir atrayendo a los niños en un mundo de pantallas y prisas. Según el ilustrador, las portadas son 'una invitación a meterse en la aventura' y los dibujos del interior 'hacen un poco como guía' para acompañarles en la historia.

EFE/ Antonio García LIBROS (TERUEL), 25/03/2026.- LLevar la lectura infantil y juvenil al medio rural es el objetivo de la iniciativa #PueblosQueCuentan que este miércoles ha reunido en el municipio de Libros (Teruel) a 150 niños de tres colegios de Teruel que, por primera vez, han conocido en persona a sus escritores favoritos. EFE/ Antonio García

Una colaboración democrática

Sobre cómo se construye una historia a cuatro manos, los autores explican que su proceso es 'bastante democrático'. Mañas ha detallado que, aunque el texto viene antes, 'ha sido siempre muy colaborativo y hemos sabido integrar ambas labores respetando los límites de cada uno', lo que considera 'uno de los secretos detrás del éxito de la colección'.

Me piden personajes que yo no recuerdo haberlos dibujado" David Sierra Anna Kadabra

Lo que más ha sorprendido a los creadores es el profundo conocimiento que los niños tienen de sus obras. 'Conocen absolutamente todos los libros de todos los autores que hemos venido', ha afirmado Sierra, destacando que tienen una 'memoria maravillosa' y conocen todos los detalles. 'Me piden personajes que yo no recuerdo haberlos dibujado, y tengo que consultar los libros para acordarme', ha admitido el ilustrador.

Esta es la segunda edición de 'Pueblos que Cuentan', que el año pasado se celebró en Urueña. Mañas ha calificado el poder acercar a los autores al medio rural como 'una buena manera de entrar nosotros en contacto con ellos', especialmente para aquellos niños que no tienen tan accesibles las grandes ferias del libro.