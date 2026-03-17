Archivan la causa contra el exalcalde de La Algaba por presunto acoso sexual a un menor

El titular del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla ha archivado la causa abierta contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, quien fue denunciado el pasado febrero por un presunto delito de acoso sexual a un menor. La denuncia se basaba en unos supuestos mensajes enviados por el entonces alcalde a través de Instagram.

Según el auto judicial, el juez considera que no está debidamente justificada la perpetración del delito que motivó la formación de la causa. Por este motivo, ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Dimisión para defenderse

Tras la denuncia, Diego Manuel Agüera presentó su dimisión el pasado 23 de febrero, después de 14 años en el cargo, y solicitó la suspensión cautelar de militancia del PSOE. En una carta a los vecinos, Agüera explicó que necesitaba "hacer un paréntesis" en su vida política para poder defenderse de las graves acusaciones.

El origen de la denuncia partió del que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba, Manuel Carbonell, quien calificó al exalcalde de "depredador sexual". Según su versión, el menor, que tenía 14 años cuando supuestamente ocurrieron los hechos, habría recibido mensajes de contenido explícitamente sexual por parte del exregidor.

Una venganza como posible móvil

Por su parte, el exalcalde siempre ha mantenido que la denuncia responde a una "venganza por cerrar la escuela taurina" local por falta de alumnos. Además, Agüera ha iniciado los trámites para interponer una querella por posibles injurias graves y calumnias contra Carbonell, a quien reclama 70.000 euros por daños y perjuicios.