Marcar la X en la casilla 105 de la Renta: el gesto que financia la labor social de la Iglesia

Hoy comienza el plazo de la Declaración de Renta del año fiscal de 2025, para los 4,3 millones de catalanes que tenemos que cumplir con Hacienda.

Tocará pagar o cobrar, según las retenciones aplicadas y deducciones varias aplicadas en el año . En la renta del año pasado, Hacienda devolvió 2.198 millones de euros a más de 2,3 millones de contribuyentes catalanes. En Catalunya 1 de 3, salió a pagar.

Con este inicio de la campaña para la declaración de la Renta, que se extiende hasta el 30 de junio, los contribuyentes tienen la oportunidad de decidir el destino de una parte de sus impuestos.

Se trata de la asignación tributaria, un gesto voluntario que permite destinar un 0,7% de la cuota íntegra del IRPF a la Iglesia Católica, a otros fines de interés social, a ambas o a ninguna.

La labor social y asistencial, destino principal de la casilla de la iglesia QUE ATIENDE A MEDIO MILLON DE PERSONAS EN BARCELONA

Al realizar la declaración a través de Renta Web, el contribuyente se encuentra con varias casillas de asignación. La primera opción es marcar la casilla 105, a favor de la Iglesia Católica. También se puede optar por la casilla 106, para "Actividades de Interés General consideradas de Interés Social".

Una tercera vía, que muchos desconocen, es la posibilidad de marcar ambas casillas simultáneamente. Al hacerlo, la asignación no se divide, sino que se suma: se destina un 0,7% a la Iglesia y otro 0,7% a fines sociales, alcanzando un 1,4% de la cuota íntegra. La última opción es no marcar ninguna, una acción que tiene consecuencias directas.

Laia Baget, responsable de finanzas del Arzobispado de Barcelona, subraya la importancia de no dejar estas casillas en blanco por inercia o desconocimiento. Si no se elige un destino, el dinero pasa a formar parte de los Presupuestos Generales del Estado y el ciudadano pierde la oportunidad de ejercer "un derecho que tenemos y que conviene conocer".

El dinero recaudado a través de la casilla 105 se destina a sostener la vida y la tarea de la Iglesia, lo que incluye desde la pastoral y la vida de las parroquias hasta, de forma muy significativa, su labor social y asistencial.

La Iglesia está presente al lado de muchas personas vulnerables y familias con dificultades. Laia Baget, destaca que "no estamos hablando de una realidad puntual o pequeña, sino de una presencia muy extensa".

No estamos hablando de una realidad puntual o pequeña, sino de una presencia muy extensa" Laia Baget Responsable de finanzas del Arzobispado de Barcelona

Las cifras del Arzobispado de Barcelona son un claro ejemplo: más de medio millón de personas fueron atendidas en el ámbito caritativo y asistencial. Esto significa que la ayuda de la Iglesia llega a una de cada cinco personas de la archidiócesis, con una atención directa que se ha reforzado con el aumento de 432 a 455 centros de atención.

la declaracion de la renta, una radiografia de la situación economica de los ciudadanos en catalunya

La Declaración de la Renta, en un contexto mas amplio, nos da un dato muy interesante de la situación económica del conjunto de Catalunya; la estadística de las declaraciones del IRPF, con los rendimientos de trabajo, de capital, de bienes inmuebles y cuotas integras, nos da una radiografía que cómo se distribuyen los ingresos.

Así el año pasado Hacienda publicó la estadística del ejercicio fiscal de 2023. Puede haber diferencias en 2 años, pero tendrán más un carácter individual, que nos grandes cambios colectivos.

En el el tramo de quienes declaran entre 30.000 a 60.000 euros, es el más numeroso, superando el millón de declaraciones con un 25% del total.

El segundo, rozando también el millón de declaraciones, es de 21.000 a 30.000 euros. Es decir, el 50% de los contribuyentes catalanes, se mueve entre 21.000 y 60.000 euros.

En un nivel más bajo, 700.000 contribuyentes declararon entre 12.000 y 21.000 euros, y atención a esta cifra, 442.000 declaraciones, un 10% del total, declaran ingresos entre 1.500 a 6.000 euros. Y un 7% supera los 60.000 euros. La brecha de ingresos en Catalunya aquí queda demostrada.