El Barça pierde contra ocho pero depende de sí mismo para jugar el "play in"

El Barça ha caído 93-86 en la pista del Monaco y aunque en primera instancia se le complicaba la clasificación para el "play in" al perder contra un rival directo, el equipo barcelonista se ha visto beneficiado por la derrota de Dubai ante el Efes de forma que ahora depende de sí mismo para meterse entre los diez primeros que tienen acceso a jugar por el título de campeón de Europa. El partido se presentaba con un Barça necesitado de una victoria ante contrario diezmado por las bajas hasta el punto de inscribir solo ocho jugadores en la convocatoria del partido. Mirotic que era duda, también cayó a última hora por lo que el equipo del Principado parecía presentar menos batalla de la que al final presentó.

Los azulgrana volvieron a pecar de los mismos problemas que vienen arrastrando desde que comenzó la temporada. Un equipo superado por el físico del contrario y excesivamente dependiente de los pocos jugadores que se suelen salvar de la quema con una escasa aportación de los jugadores de banco. Ante el Monaco volvieron a destacar Punter (27 puntos), Clyburn (13 puntos) y Brizuela (13 puntos). Solo tres jugadores por encima de los 10 puntos. Shengelia que empezó muy bien, se fue diluyendo durante el partido hasta el punto de ser excluido por faltas ofreciendo una gran sensación de impotencia. Algo parecido ha sucedido con Parra, Vesely o Norris. Hernangómez solo jugó 13 minutos y esta vez pareció ser infrautilizado por Xavi Pascual. De Cale, Marcos y Fall no hubo noticias. Especialmente extraño ha sido el caso del base argentino que no jugó ni un solo minuto a pesar de las bajas de Satoransky y Laprovittola. De hecho, ha sido Punter quién ha empezado el partido jugando como base coincidiendo con los mejores minutos del Barça. El experimento funcionó con un gran acierto del propio escolta bien secundado por Clyburn y Shengelia. Mención a parte merece el caso de Núñez. Después de un año sin jugar por una grave lesión de rodilla, el base ha tenido la oportunidad para calibrar su estado de forma pero el jugador madrileño ha estado errático y tras disponer de cinco minutos no ha vuelto a la pista.

El buen inicio del partido del Barça, parcial de 0-8 para empezar, solo duró diez minutos. Ya en el segundo periodo el Monaco enseñó sus verdaderas cartas. Sus ocho jugadores han comenzado a enchufarse en el partido. Strazel, Begarin, Theis y Blossomgame protagonizaron la remontada hasta el punto de firmar un parcial de 14-5 para irse al descanso con 46-44. Era la primera vez que se ponían por delante en el marcador y de paso mandaban al Barça un mensaje de por dónde iba a ir el resto del partido.

En el tercer periodo la dinámica parecía cambiar después de que los azulgrana se hayan vuelto a poner por delante en el marcador gracias al acierto de Punter, que seguía entonado de cara al aro rival, más dos triples de Norris y Clyburn han puesto el 56-58 a mitad de cuarto para sentar las bases de lo que debía ser una victoria. Sin embargo, el Barça ha vuelto a diluirse. Esta vez ha sido el pívot Hayes quién se ha echado el equipo a sus espaldas imponiendo su físico en ambas zonas para poner la máxima diferencia del partido 68-61 coincidiendo con un triple de Okobo. Brizuela con cinco puntos consecutivos, entre ellos un triple desde el centro del campo, evitaba males mayores. 72-67 al final del periodo. En el último periodo el Barça ha intentado dar otro golpe de efecto para llevarse la victoria al comienzo del cuarto pero se ha vuelto a encontrar con un rival mucho más acertado con un juego más coral y sin que se notase la falta de rotación que el entrenador local se ha encargado de saber gestionar, mientras tanto los azulgrana se venían abajo con Shengelia en el banco por cinco faltas y con varios jugadores ya desaparecidos. El dato es demoledor, en el periodo solo tres jugadores barcelonistas han visto el aro monegasco, Punter, Brizuela y Norris. De hecho, el acierto de Punter en la recta final ha supuesto un mínimo atisbo de remontada 91-86, pero Monaco, incluso sin James ha sabido aguantar para ganar el partido.

El equipo azulgrana tendrá que ganar al Bayern de Munich el viernes en el Palau para estar dentro del play in. Una derrota ante el conjunto de Pesic, hundido en la clasificación y sin nada en juego, supondría con toda probabilidad la eliminación del Barça de la competición.

Ficha técnica

93. Mónaco (18+28+26+21): Strazel (14), James (16), Blossomgame (13), Diallo (3), Theis (11) -equipo inicial-, Okobo (16), Hayes (13) y Begarin (7).

86. Barça (26+18+23+19): Punter (27), Clyburn (13), Parra (2), Shengelia (6), Vesely (8) -equipo inicial-, Hernangómez (8), Cale (-), Brizuela (13), Núñez (-) y Norris (9).

Árbitros: Sreten Radovic (CRO), Jakub Zamojski (POL) y Anne Panther (ALE). Eliminaron al visitante Shengelia con cinco faltas (min.37).

Incidencias: Partido de la penúltima jornada de la Euroliga de baloncesto disputado en la Salle Gaston Médecin de Mónaco ante unos 5.000 asistentes.