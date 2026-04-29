El Paso Blanco de Lorca lleva su devoción al Vaticano con un regalo para el Papa
La cofradía ha entregado al Papa León XIV un cuadro de la Virgen de la Amargura, su símbolo más representativo, en un encuentro en la Santa Sede
Lorca - Publicado el
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El Paso Blanco de Lorca ha hecho entrega al Papa León XIV de un cuadro de la Virgen de la Amargura, el símbolo más representativo de la devoción blanca. El acto ha tenido lugar durante un encuentro celebrado en el Vaticano con motivo de la visita de un grupo de lorquinos.
Un símbolo de la fe lorquina
Con este regalo, el Paso Blanco ha querido trasladar al pontífice una muestra de su patrimonio artístico y de la devoción mariana de generaciones de blancos.
El cuadro lleva incorporada la inscripción: “A Su Santidad el Papa León XIV. El Paso Blanco testimonia a Vuestra Santidad su profunda e inquebrantable fe, así como su filial devoción. Lorca, abril de 2026”.
Desde la cofradía se ha valorado este momento como un “acontecimiento de especial significado” y remarca que proyecta la riqueza cultural y religiosa de la Semana Santa de Lorca más allá de sus fronteras.
La entrega del obsequio al Papa en representación de la cofradía la ha realizado Juan Jódar Periago.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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