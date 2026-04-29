El taxi valenciano continúa manifestándose contra las VTC: "Vamos a seguir protestando hasta que se acabe el problema"

El sector del taxi en la Comunidad Valenciana ha intensificado sus reivindicaciones frente a lo que considera un "intrusismo" por parte de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Tras una nueva jornada de protestas en las calles de Valencia, Alicante y Castellón, el presidente de la Federación Sindical de Valencia y de la Confederación de Autónomos del Taxi, Fernando del Molino, ha anunciado en el programa 'Mediodía COPE MÁS Valencia' un endurecimiento de las movilizaciones ante la falta de soluciones por parte de la administración.

Una década de promesas incumplidas

Del Molino ha denunciado que el sector lleva "más de 10 años viendo cómo los vehículos negros hacen de taxis en las zonas urbanas" mientras los representantes políticos "van aplazando y van prometiendo cosas que luego no se cumplen". La crítica se centra en la Conselleria de Infraestructuras, porque, según el representante de los taxistas, "llevan más de un año diciéndonos que van a aprobar un decreto ley que va a solucionar el problema", un compromiso que sigue sin materializarse.

El taxi va a seguir protestando hasta que se solucione el problema" Fernando del Molino Presidente de la Federación Sindical de Valencia

El presidente de la patronal ha lamentado que las normas se incumplen sistemáticamente, "la inspección no funciona" y el régimen sancionador prometido "no llega". La principal reivindicación es la lucha contra la competencia desleal, a la que Del Molino califica como "la punta del iceberg" de un modelo de negocio que, asegura, opera sin los permisos necesarios para el transporte urbano.

La batalla legal: ¿qué pueden hacer las VTC?

Fernando del Molino ha insistido en que la normativa es clara. "La autorización que se les concede desde el ministerio de transportes es para hacer servicios interurbanos, no tienen autorización para hacer transporte urbano con origen y destino en zona urbana", ha afirmado. Sostiene que el artículo 91 de la LOT (Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) "dice expresamente que la VTC no puede hacer servicio urbano" y ha recordado que el decreto Ábalos de 2018 ya acotó su actividad.

El sector teme que la Conselleria busque un "encaje ilegal" para estas autorizaciones, algo que, advierte, "supondrá que el taxi acabe pidiendo indemnizaciones" y que los tribunales acabarán tumbando. En este sentido, ha explicado que para conceder una licencia urbana "hacen falta informes de necesidad de todos y cada uno de los ayuntamientos", por lo que considera "totalmente inadmisible que desde una Conselleria se les dé a dedo 1.000 autorizaciones, a cuatro empresas".

Para un usuario, esto se traduce en que una VTC puede realizar un trayecto desde Valencia a Dénia, pero no un servicio dentro del área metropolitana, como ir de la Plaza de Toros a las Torres de Serranos o al aeropuerto de Valencia. Del Molino ha alertado de que un pasajero que utilice un servicio no autorizado se expone a problemas con el seguro en caso de accidente.

Movilizaciones semanales e indefinidas

Ante la reiterada falta de avances, el taxi ha decidido cambiar de estrategia y elevar el tono de la protesta. "Las convocatorias que ahora mismo tenemos encima de la mesa van a ser semanales de forma indefinida", ha sentenciado Del Molino. Las próximas fechas marcadas en el calendario son el 7 de mayo y el 15 de mayo, con nuevas manifestaciones simultáneas en Valencia, Castellón y Alicante.

Redacción COPE Valencia Taxis en la huelga del 29 de abril

El objetivo es realizar protestas "más cortas, más directas" que finalizarán en la Conselleria de Transportes, buscando "perjudicar lo menos posible al usuario". El ultimátum del sector es firme y solo se detendrá cuando haya sobre la mesa "un texto y una fecha calendario" para el decreto. "Hasta que no haya un texto y una fecha calendario, el taxi seguirá manifestándose", ha concluido.