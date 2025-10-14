"Antes de limpiar las casas, hay que hacer inventario de daños y muchas fotos, que la vamos a necesitar"; el consejo de los arquitectos a los afectados de casas dañadas por el temporal en el sur de Tarragona

Los Bombers de la Generalitat han detectado cinco edificaciones con daños estructurales graves por el temporal. Hay otros ocho a los que se puede entrar con cierta precaución y una decena con pequeñas afectaciones.

Los cinco edificios catalogados como críticos han sido balizados y no se puede acceder a ellos. Durante el día, los bomberos hablarán con los alcaldes y técnicos municipales para realizarles el traspaso de toda la información para que se puedan hacer cargo de las infraestructuras afectadas. Entre ellas se encuentran algunos puentes que tienen daños que, a pesar de no ser muy graves, requerirán actuaciones.

Esta es la primera inspección, donde grietas, agujeros, manchas húmedas, son signos de que las casas sufren por el efecto del agua.

Anna Fabregat, arquitecta, experta en arquitectura legal y forense, presidenta de la Agrupació de arquitectos expertos, periciales forenses y mediadores del Col-legi d¨Arquitectos de Catalunya , recomienda en MIGDIA COPE CATALUNYA, un trabajo clave para los afectados con daños en sus viviendas, "antes de limpiar, realizar un inventario de daños. Lo necesitaremos luego. Hay que hacer muchas fotos y disponer de evidencias de los daños provocados por el agua, porque el seguro nos lo va a pedir. Es bueno también tenerlo todo guardado en la nube digital, los papeles se mojan, se pueden perder y es otro problema".

Con el riesgo de las casas bajas construidas en la década de los 50-60-70 del siglo pasado, en zonas peligrosas de riadas, Anna Fabregat nos da los consejos," si vivimos en ellas, porque ya están construidas, hay que prevenir porque el riesgo es evidente. Hacer una escalera interna, para poder acceder a los pisos superiores o incluso al tejado como una vía de escape, y construir una salida de agua hacia el mar".