L'escalfament global avança la collita de préssec i nectarina: La sorprenent revelació d'un estudi pioner a Catalunya
Un estudi de l'IRTA i l'EEAD-CSIC revela l'impacte de l'augment de temperatures en préssecs i nectarines. L'escalfament avança la maduració, altera la composició del fruit i posa en evidència la necessitat de varietats més resilients per al futur de la fruita dolça catalana.
Lleida - Publicado el
3 min lectura
En un món on el clima canvia a una velocitat sense precedents, la fruita dolça catalana s’enfronta a nous i inesperats reptes. El que fins ara eren hipòtesis basades en models climàtics, s’ha convertit en una realitat tangible gràcies a l'estudi 'WarmPeach', un projecte pioner portat a terme per investigadors de l'IRTA i l'Estació Experimental Aula Dei (EEAD-CSIC). Aquest equip d'experts ha utilitzat una "màquina del temps" per simular els escenaris climàtics de finals de segle i ha constatat un fet que pot transformar la pagesia: l'escalfament en les primeres fases de desenvolupament del fruit pot avançar fins a vuit dies la collita de préssec i nectarina, amb greus conseqüències per a la qualitat de la fruita.
L'estudi, realitzat durant els anys 2023 i 2024 en finques experimentals de Gimenells (Segrià) i Saragossa, va consistir a introduir arbres de tres varietats diferents en cambres d'escalfament. Allà, es van sotmetre a temperatures quatre graus superiors a les de la resta de l'explotació, recreant l'escenari que els científics preveuen per a les pròximes dècades. La principal conclusió, com destaca Celia Cantín, investigadora de l'EEAD, és que no totes les varietats tenen la mateixa capacitat d'adaptació. Algunes, com la Nectaperf, mostren menys "plasticitat" davant el canvi, mentre que d'altres, com l'Extreme July i la Big Top, es mostren més resilients.
Una collita avançada amb un preu alt: Alteracions en la fruita
El resultat d'aquest experiment ha posat de manifest una sèrie de conseqüències que van més enllà del simple calendari de maduració. Els investigadors van observar canvis significatius en la composició del préssec i la nectarina, afectant directament al seu gust. L'acceleració del desenvolupament, provocada per les temperatures més altes, genera un estrès oxidatiu en la fruita, amb la producció de molècules que alteren el seu sabor. A més, es va comprovar que els fruits tendien a ser més allargats i menys esfèrics, una alteració en la seva forma que podria tenir implicacions per a la seva comercialització.
La investigadora Celia Cantín va detallar que en alguns casos també es va registrar una pèrdua de fermesa i una reducció de la producció respecte als arbres no escalfats. Aquestes dades són crucials, ja que la pèrdua de qualitat, tant en gust com en textura, pot afectar la reputació dels productes catalans al mercat. El 'WarmPeach' obre la porta a una segona fase de l'estudi, on s'aprofundirà en els canvis biològics i s'escalfarà els arbres en una etapa més avançada del seu cicle productiu. L'objectiu final és trobar solucions que ajudin a pal·liar els danys observats i a garantir la viabilitat del sector en un context de canvi constant.
El canvi climàtic, una realitat que "paralitza" els arbres
Estanis Torres, investigador de l'IRTA, va posar èmfasi en el contrast entre els resultats de l'estudi i la realitat viscuda als camps catalans durant els darrers estius. Mentre que l'experiment 'WarmPeach' va simular l'escalfament en una fase primerenca (abril-maig), les temperatures extremes de l'estiu han tingut l'efecte contrari. Segons Torres, el juny ha estat especialment càlid, amb temperatures quatre graus per sobre de la mitjana. Aquestes onades de calor, que superen els 38 o 40 graus, fan que els arbres "es paralitzin, deixin de sintetitzar, i la fruita no creixi". En lloc d'avançar, el calendari de recol·lecció es retarda, posant en perill la collita.
Aquestes observacions se sumen als efectes ja coneguts de l'escalfament global, com la falta d'hores de fred a l'hivern, que afecta directament la floració de les espècies, o el major risc de gelades per una floració més primerenca. Estanis Torres va presentar un informe que constata un 13% menys d'hores de fred aquest darrer hivern, confirmant una tendència que amenaça la viabilitat de les espècies més exigents. Per això, la jornada a Alcarràs, on es va presentar l'informe, va servir per subratllar la importància de la innovació varietal i de la recerca com a eines clau per ajudar els productors a escollir les varietats més ben adaptades i a minimitzar els riscos que comporta la crisi climàtica. La pagesia catalana es troba en un punt d'inflexió, i la ciència, a través d'estudis com el 'WarmPeach', es converteix en l'única esperança per assegurar la qualitat i la continuïtat de la fruita dolça.