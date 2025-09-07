La sinceridad de Paco González al comparar a Nadal con Alcaraz: "Pido perdón"

Carlos Alcaraz sigue haciendo historia con solo 22 años al lograr su sexto Gran Slam tras derrotar a Jannik Sinner en la final del US Open 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Esta es la segunda victoria del tenista español en New York, en una final en la que fue muy superior a Sinner y gracias a la cual logró volver al número 1.

EFE Carlos Alcaraz posa con el trofeo del US Open

Alcaraz hizo un primer set casi perfecto, ganando 6-2 con un juego espectacular y muy dominante. Pero Sinner demostró que es el número 1 actual y entró en el partido ganando también con facilidad. Pero a partir de ahí, cuando parecía que el partido podía ser tan igualado como la gran final histórica que vimos en Roland Garros, volvió a aparecer el Alcaraz dominante y ganó los dos siguientes sets con mucha facilidad.

El italiano Jannik Sinner dijo este domingo a Carlos Alcaraz que disfrute su victoria en el Abierto de Estados Unidos porque es "un gran momento", tras perder la final ante el murciano, que recuperó el número uno del mundo.

EFE Carlos Alcaraz durante la final del US Open.

El español Carlos Alcaraz bromeó tras ganar la final contra Jannik Sinner y dijo al italiano que lo está viendo más que a su familia.

"Quiero empezar con Jannik. Es increíble lo que has hecho esta temporada, gran nivel en cada torneo que juegas, te veo más que a mi familia. Es fantástico compartir la pista contigo, verte mejorar cada día, trabajar duro, con tu equipo, solo felicitarte por lo que estás haciendo", dijo Alcaraz en la ceremonia de entrega de trofeos en Flushing Meadows.

paco gonzález y la comparación nadal - alcaraz

En Tiempo de Juego ofrecimos la final con la narración de Ángel García y Paco González aprovechó la victoria del español para compararle con Rafa Nadal y reconocer que, en su opinión, el murciano es más entretenido: "Y pido perdón a todas las personas que se sientan ofendidas, pero para mí el tenis de Alcaraz es mucho más entretenido que el de Nadal".