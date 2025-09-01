Los graves problemas en el VAR, protagonistas en El Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego

Diez datos y curiosidades de la tercera jornada de LaLiga EA Sports:

1 – El Real Madrid también gana sin goles de Mbappé

EFE Vinicius celebra su gol durante el Real Madrid-Mallorca

Por primera vez en esta temporada, el Real Madrid venció un partido sin la colaboración goleadora de Kylian Mbappé, que no marcó ninguno de los dos tantos del triunfo del conjunto blanco contra el Mallorca (2-1), con dianas de Vinícius y Arda Güler, para tomar el liderato de la clasificación.

2 – Un pleno del Athletic 16 años después

El Athletic, vencedor por 1-2 contra el Betis en el Benito Villamarín, ha sumado tres triunfos en las tres primeras jornadas; un pleno de nueve puntos en el inicio de LaLiga EA Sports que no conseguía desde hace 16 años, en 2009-10, cuando también empezó con tres victorias: 1-0 al Espanyol, 0-1 al Xerez y 3-2 al Villarreal.

3 – El Barcelona frena una racha de 9 triunfos consecutivos como visitante

EFE Los jugadores del Rayo celebran el primer gol del equipo durante el partido de la tercera jornada de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona, este domingo en el estadio de Vallecas. EFE/Chema Moya

El Barcelona, empatado 1-1 por el Rayo Vallecano, frenó una serie de nueve victorias seguidas como visitante en LaLiga EA Sports. Había ganado todos y cada uno de sus desplazamientos en esta competición desde el 1-1 del 18 de enero pasado en Getafe.

4 – El Espanyol, 6 puntos más que el inicio del curso pasado

El Espanyol se impuso por 1-0 a Osasuna para continuar invicto en este inicio de LaLiga EA Sports con siete puntos, seis más de los que logró a estas alturas de temporada en las tres primeras citas. Este año ha ganado 2-1 al Atlético y ha igualado 2-2 con la Real Sociedad, aparte del triunfo de este domingo. El anterior empezó con derrotas contra el Valladolid y la Real Sociedad, antes de empatar con el Atlético en el Metropolitano.

5 – Rafa Mir, 2 goles en las últimas 2 jornadas y crucial para 4 puntos del Elche

LaLiga Rafa Mir celebra su gol ante el Levante

El impacto de Rafa Mir en el Elche ya se traduce en dos goles en las últimas dos jornadas, decisivos para cuatro puntos de su equipo. Ya marcó en el 1-1 de la anterior cita contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano y volvió a hacerlo este viernes para abrir el marcador en el triunfo por 2-0 contra el Levante en el estado Martínez Valero.

6 – El Valencia: dos 3-0 al Getafe, sus dos últimas victorias en Liga

Mestalla cambió dos dinámicas. La ganadora del Getafe, con su primera derrota. Y la racha sin vencer del Valencia, que logró su primer triunfo del curso. El equipo de Carlos Corberán no vencía desde el pasado 10 de mayo, en la jornada 35 de la pasada campaña, precisamente por el mismo marcador, contra el mismo rival y en el mismo escenario.

7 – El Celta, de 1-1 en 1-1

Un gol de Borja Iglesias en los instantes finales estableció el empate para el Celta frente al Villarreal, que cedió sus primeros puntos de la temporada en Balaídos. Fue el tercer 1-1 consecutivo del conjunto celeste en esta campaña.

8 – Primera victoria del Sevilla, tercera derrota del Girona

ZUMAPRESS.com / Cordon Press August 30, 2025, Girona, France, Spain: Isaac ROMERO of Sevilla FC celebrates his goal during the LaLiga match between Girona FC and Sevilla FC at Montilivi Stadium on August 30, 2025 in Girona, Spain. (Credit Image: © Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire)

El Sevilla de Matías Almeyda, derrotado en las primeras dos jornadas, ya gana en LaLiga EA Sports, con una victoria por 0-2 frente al Girona, que ni siquiera ha puntuado en este curso, con su tercera derrota en dos jornadas, con diez goles en contra y sólo uno a favor.

9 – El Oviedo vence en Primera 24 años, 3 meses y 3 días después

El Oviedo, vencedor por 1-0 frente a la Real Sociedad, rememoró su último triunfo en la máxima categoría frente al Barcelona, por 0-1, el 27 de mayo de 2001, hace 24 años, tres meses y tres días.

10 – El Atlético, 3 veces por delante en el marcador y aún sin ganar en esta Liga

El Atlético de Madrid aún no ha ganado en esta campaña de LaLiga EA Sports. Desde 2009 no empezaba tan mal el curso como ahora, atascado en su juego y sin victoria en las primeras tres jornadas, en las que se adelantó en el marcador pero no fue capaz de sostenerlo: perdió con el Espanyol (2-1) e igualó a uno con el Elche y el Alavés.