La pregunta que le hace Manolo Lama a todo el mundo: "¿Lo habéis visto alguna vez?"

La selección española dio un auténtico espectáculo en su victoria ante Turquía, a la que goleó 0-6 en la 2ª jornada de la clasificación para el Mundial de 2026. España se enfrentaba a su gran rival para lograr el primer puesto del grupo, que da el acceso directo al Mundial, pero desde el minuto 1 los hombres de Luis de la Fuente fueron a por el partido y ya al descanso iba ganando 0-3.

EFE España celebra un gol ante Turquía

Mikel Merino destacó en la victoria con un 'hat-trick', y a él le acompañaron Pedri, con un doblete, y Ferran Torres. Además, Lamine Yamal fue otro que destacó con dos asistencias y varias ocasiones muy claras que no logró materializar. La única mala noticia que dejó el partido fue la lesión de Nico Williams, que tuvo que ser sustituido en la primera parte por un problema muscular. Con esos tres puntos, España ya tiene seis puntos en dos partidos y aventaja en tres a los turcos y a Georgia.

el análisis de manolo lama del 'set' de españa

Manolo Lama analizó la victoria del equipo de Luis de la Fuente y quiso destacar, además de cada jugador de la selección, a su entrenador:

Mikel Merino celebra uno de los goles de España a Turquia (@sefutbol)

"Yo os hago una pregunta: ¿Habéis visto alguna vez jugar algún equipo de fútbol tan bien como España hoy frente a Turquía? No digo que si habéis visto ganar equipos porque hemos visto ganar a España un Mundial, dos Eurocopas recientemente... digo, jugar al fútbol. Lo que ha hecho el equipo de Luis de la Fuente es de escándalo, de sombrerazo. Decía Paco González en Tiempo de Juego que le recordaba al Brasil del 70. Otros hablaban del Brasil del 82. Pero jugar al fútbol como hoy lo han hecho los nuestros es increíble. Y poner nombre a quién... a Pedri, a Merino, a Yamal, a Nico, a Zubimendi, a Le Normand, a Huijsen, a Porro, a Cucurella, da igual, que no se me olvide ninguno, porque todos han estado espectaculares. Pero os pregunto, ¿de verdad, hay algún equipo que haya jugado al fútbol alguna vez como ha jugado hoy España? Y por cierto, ¿sabéis quién es el culpable? Don Luis de la COPE. Don Luis de la COPE. Ese que le llamaban 'don Luis el breve'. Los listos".