Jorge Español (Pro Patrimonium Sixena) exigeix el retorn dels frescos de Sixena al MNAC: "La sentència és clara"

El conflicte de Sixena: una batalla legal i patrimonial

Jorge Español, president de l’associació Pro Patrimonium Sixena i Jerusalem, ha tornat a exigir aquest dimecres el retorn immediat de les pintures murals de la sala capitular del Monestir de Sixena, actualment exposades al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). En un comunicat en resposta a un manifest signat per nou exconsellers catalans de Cultura, Español ha titllat d’"il·legal" qualsevol intent de prioritzar arguments de conservació per sobre del compliment de la sentència judicial que obliga a retornar les obres a Aragó.

"El MNAC les va tenir abandonades durant dècades"

Espanyol ha recordat que el MNAC no va exposar les pintures fins als anys 80 i que abans es trobaven en "males condicions de conservació". "Tenien aquestes pintures oblidades i arraconades", ha criticat, qüestionant ara la súbita preocupació del museu per la seva integritat.

A més, ha destacat que cap informe pericial del MNAC ha demostrat que el trasllat suposi un "perill inexorable" per a les obres. Com a exemple, ha esmentat el trasllat de l’absis de Sant Climent de Taüll a París el 1937, en plena Guerra Civil, en condicions molt més precàries que les actuals.

La resposta als exconsellers: "Respecteu la llei"

El manifest dels exconsellers –entre els quals hi ha Àngels Ponsa, Laura Borràs, Lluís Puig i Ferran Mascarell– defensa que les pintures romanguin al MNAC per raons de preservació. Tanmateix, Español ho rebutja: "No es pot posar la conservació per sobre de la legalitat".

El president de Pro Patrimonium Sixena ha qualificat la sentència que ordena el retorn com a "brillantíssima" i ha expressat la seva esperança que el MNAC "agraeixi els molts anys que les ha tingut exposades gratuïtament".

El precedent de Taüll i les tensions territorials

El cas de Sixena no és aïllat. La polèmica recorda el conflicte pel retorn de l’art sacre durant el franquisme, quan moltes obres van ser traslladades a museus catalans. Ara, la justícia europea i espanyola han dictaminat que les pintures pertanyen a Aragó, però el debat continua obert.

El MNAC al·lega riscos en el transport, però Español insisteix que les tecnologies actuals permeten trasllats segurs. "Si es va poder fer en plena guerra, ara és molt més fàcil", ha afirmat.

Què passarà ara?

El Govern català i el MNAC encara no han anunciat si acataran la sentència. Mentrestant, des d’Aragó s’exigeix complir la llei sense més dilacions. La pressió mediàtica i política augmenta, però la decisió final dependrà de si preval el criteri jurídic o el patrimonial.