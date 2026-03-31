El intento de fuga en Brians 2 indigna a los sindicatos y destapa las fallas del sistema penitenciario

El reciente intento de fuga en la prisión de Brians 2 ha colmado la paciencia de los sindicatos de prsiones, que denuncian los graves fallos del sistema y exigen un cambio inmediato en la política penitenciaria.

Esta semana, en una fuga digna de un guion de película carcelaria, dos internos accedieron al techo del módulo donde estaban internos. Se colaron por detrás de una instalación eléctrica, que habían manipulado, y, aprovechando que nadie les vigilaba, accedieron a un desván, donde estuvieron dos horas, esperando continuar con su huida. Fue una funcionaria en el interior de la cárcel quien descubrió el intento de fuga.

los sindicatos exigen mejoras en los centros penitenciarios en CATALUNYA Y DENUNCIAN FALTA DE MANTENIMIENTO

Para los sindicatos, el intento de fuga de Brians y como se produce, es una prueba del deterioro progresivo de las instalaciones penitenciarías, la falta de mantenimiento y la ausencia de medidas preventivas, que no solo afecta a Brians, sino a la mayoría de centros penitenciarios de Catalunya.

Así, la sorpresa y la indignación son mayúsculas entre los trabajadores penitenciarios. Que dos internos pudieran forzar un falso techo para intentar escapar sin que saltara ninguna alarma ha destapado una vulnerabilidad inaceptable en un centro que “debe estar dotado con los mejores sistemas de seguridad”, según apunta Alberto Gómez, responsable de prisiones del sindicato CSIF.

El sindicato critica que un “fallo de este de este calado, de este calibre” solo se detectara gracias a la intervención humana.

Fue una funcionaria quien, estando de servicio, “oye ruido en una zona donde no tendría que haber ningún ruido y además a altas horas de la madrugada”, evitando así la fuga, según explica a COPE CATALUNYA, el responsable del sindicato CSIF Catalunya.

Este hecho refuerza la tesis de Alberto Gómez, “verdaderamente los que sostienen el sistema penitenciario son los los trabajadores de todos los colectivos que que día a día vamos a las prisiones catalanas”.

Verdaderamente los que sostienen el sistema penitenciario son los trabajadores" Alberto Gómez Responsable de prisiones del sindicato CSIF Catalunya

CSIF lamenta que el sistema lleva años funcionando “como pollo sin cabeza”, con una sucesión de ideas a cual más rocambolesca. “Cuando pensamos que ya no podemos ver ninguna ninguna disparatada más, siempre sale algo que lo supera”, afirman desde la organización sindical.

Ponen como ejemplo la reciente decisión de permitir que los trabajos en beneficio de la comunidad se realicen dentro de la propia prisión, desvirtuando el propósito de resarcir a la sociedad. critican que limpiar los cristales de su propio módulo pueda servir a un interno para descontar condena, una medida que consideran inaudita.

También recuerdan el caso del “violador de Montjuic”, cuya detención atribuyen a la profesionalidad de los funcionarios, quienes identificaron un comportamiento raro durante un permiso y alertaron de que su ‘modus operandi’ coincidía con el que lo llevó a prisión, demostrando una vez más que el personal es el pilar que sostiene el deficiente sistema.