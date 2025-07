CSIF denuncia el incremento de agresiones sexuales que sufren las trabajadoras de las cárceles de Catalunya, que ya superan las del año pasado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que en solo una semana se han producido dos intentos de agresión sexual en el Centro Penitenciario de Brians 2: el sábado pasado contra una funcionaria y el martes, 15 de julio, contra una dinamizadora. En uno de los casos; "un interno le enseño el miembro a una trabajadora, e intentó que entrase dentro de la celda, y en el otro es en un aula donde compartía espacio con otros internos, pues empezó a hacer tocamientos a la trabajadora", explica a Cope, Alberto Gómez responsable de prisiones del sindicato CSIF.

Uno de los agresores es un interno reincidente, conocido por sus antecedentes de agresiones sexuales en otros centros, y que sigue actualmente en régimen ordinario, según el comunicado de la organización sindical.

Esta escalada de violencia no es un hecho aislado. En 2024, Brians 2 fue el centro penitenciario con más incidentes sexuales registrados: cinco en total. Y en lo que llevamos de 2025, hasta el 30 de junio, ya se han contabilizado cuatro nuevos casos. Una tendencia alarmante que se repite año tras año sin que se implementen medidas eficaces para frenarla, según el sindicato.

"Son situaciones muy incómodas y este año aumentan de una forma preocupante"

Alberto Gómez, denuncia que son " situaciones muy incómodas para las víctimas. Hay el mismo modus operandi, contra las trabajadoras de los centros penitenciarios, y va en aumento. El año pasado se registraron 25 casos, y en el 30 de junio de este año, ya llevamos 24. Con los casos de esta semana, ya superamos en número total de todo el 2024. Es preocupante", apunta el sindicalista.

El sindicato CSIF considera que las causas del aumento no se debe a un repunte aislado, sino a carencias estructurales; falta de personal, con una sobrecarga de trabajo y la superpoblación en los centros penitenciarios catalanes, genera para el sindicato un entorno laboral insostenible y peligroso que pone en riesgo tanto a los profesionales penitenciarios como a las personas internas.

“No hablamos de percepciones, hablamos de hechos y de datos. Y lo más preocupante: hablamos de personas afectadas para toda la vida. Las agresiones sexuales en prisión no pueden ser normalizadas ni minimizadas desde los despachos. No puede haber silencio ni inacción cuando lo que está en juego es la integridad física y psíquica de los trabajadores públicos”, declaran desde el sindicato.

Desde CSIF Prisiones exigen medidas urgentes y contundentes y advierten: “lo ocurrido en Brians 2 no puede repetirse. Y lo que ya ha ocurrido no puede quedar impune ni silenciado. Si la Dirección General de Asuntos Penitenciarios no actúa, se convierte en cómplice de esta violencia institucionalizada”.

Ante esta situación, Alberto Gómez es claro," venimos pidiendo lo mismo hace muchos años. Desde el 2016 vamos arrastrando el problema de las agresiones físicas y todavía no ha habido medidas correctoras. Pedimos un endurecimiento de penas a este perfil de agresor, que es un porcentaje reducido dentro de la población reclusa, pero que está aumentando de manera peligrosa".

En los puntos de mejora, el sindicato, insiste en la revisión inmediata de la clasificación y ubicación de internos peligrosos, el refuerzo urgente de las plantillas en todos los centros, la implementación de protocolos eficaces y reales de prevención y actuación ante agresiones, el reconocimiento inmediato como agentes de autoridad, con el correspondiente principio de indemnidad y veracidad, y la incorporación urgente de aerosoles como medio coercitivo