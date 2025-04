Illa pide el alto al fuego en Gaza y Ucrania de acuerdo a los valores de Sant Jordi

▶️ El president @salvadorilla, per la diada de Sant Jordi:



"Alguns es vanaglorien d’atacar la ciència, les universitats i l’art, nosaltres de regalar llibres. No hi ha gest més revolucionari a favor del coneixement, progrés i educació que obrir un llibre".#SantJordiÉsDeTothom pic.twitter.com/hEOe2C0WaX